Colombia suma nuevas medallas en los Juegos Parasuramericanos con sello vallecaucano

Los II Juegos Parasuramericanos Valledupar 2026 continúan desarrollándose hasta el próximo 15 de julio en la capital del Cesar y el municipio de Codazzi, consolidándose como el primer gran evento del ciclo paralímpico rumbo a Los Ángeles 2028 y como una competencia clave de preparación para los Juegos Parapanamericanos Lima 2027.

El certamen reúne a más de 1.060 para atletas de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela, quienes compiten en 13 disciplinas, entre ellas para atletismo, para natación, ciclismo, powerlifting, tenis de mesa, baloncesto en silla de ruedas, voleibol sentado, fútbol para ciegos y boccia.

En medio de esa competencia continental, Colombia ocupa el segundo lugar del medallero general con 34 preseas: 11 de oro, 10 de plata y 13 de bronce, únicamente por detrás de Brasil. Las preseas nacionales han llegado en disciplinas como ciclismo, powerlifting, tenis de mesa, voleibol sentado y baloncesto en silla de ruedas.

Uno de los resultados más destacados de la jornada llegó precisamente en el baloncesto en silla de ruedas, donde la Selección Colombia masculina se proclamó campeona tras derrotar 71-52 a Argentina en la final. El título tuvo un marcado sello vallecaucano gracias a la participación de Luis Carlos Angulo, Óscar Javier Restrepo, Rodrigo Pérez, Joymar Granados y Jairo Lázaro, quienes hicieron parte del equipo que conquistó la medalla de oro.

En la rama femenina también hubo celebración para el país. La selección nacional, liderada por la vallecaucana Gladys Ofir, consiguió la medalla de bronce, cerrando una destacada actuación colombiana en esta disciplina.

las selecciones masculina y femenina aseguraron su clasificación a los Juegos Parapanamericanos Lima 2027, uno de los principales objetivos deportivos de este ciclo, mientras Colombia continúa ampliando su cosecha de preseas en Valledupar a falta de varias jornadas de competencia.