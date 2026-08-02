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03 ago 2026 Actualizado 20:19

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Voces que transforman en busca de verdad, reconocimiento y convivencia, en medio de heridas abiertas

Voces que Transforman surge de un taller de la Agencia Baudó y el Pnud, para pensar y crear colectivamente nuevas formas de narrar la paz, donde el periodismo, las experiencias comunitarias y el diálogo se encuentran para transformar las historias que contamos sobre Colombia.

Voces que transforman en busca de verdad, reconocimiento y convivencia, en medio de heridas abiertas

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En Colombia, la búsqueda de las personas desaparecidas y los procesos de reincorporación siguen siendo algunas de las conversaciones más complejas y necesarias para comprender las huellas que ha dejado el conflicto armado. Detrás de las cifras existen historias atravesadas por la incertidumbre, la memoria, la responsabilidad y la persistencia de quienes han dedicado años de su vida a reconstruir lo que la guerra fragmentó.

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A través de estos Pódcast: “Voces que transforman”, Juan Carlos Díaz acerca a las audiencias a experiencias profundamente humanas que suelen quedar fuera de las narrativas tradicionales.

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Las voces que aparecen aquí invitan a reflexionar sobre las consecuencias de la violencia, pero también sobre los esfuerzos cotidianos de quienes buscan verdad, reconocimiento y posibilidades de convivencia en medio de las heridas aún abiertas.

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Estos relatos hacen parte de una conversación más amplia sobre la construcción de paz en Colombia.

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Escucharlos implica acercarse a preguntas difíciles, reconocer distintas experiencias y comprender que la paz también se construye a través de la escucha, la memoria y la capacidad de narrar nuestras historias.

Juan Carlos Díaz

Juan Carlos Díaz

Periodista Caracol Radio. Premios: Beca “Voces que transforman” Baudó/Pnud 2026. Gobernación Valle “Gerardo...

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