Voces que transforman en busca de verdad, reconocimiento y convivencia, en medio de heridas abiertas
Voces que Transforman surge de un taller de la Agencia Baudó y el Pnud, para pensar y crear colectivamente nuevas formas de narrar la paz, donde el periodismo, las experiencias comunitarias y el diálogo se encuentran para transformar las historias que contamos sobre Colombia.
En Colombia, la búsqueda de las personas desaparecidas y los procesos de reincorporación siguen siendo algunas de las conversaciones más complejas y necesarias para comprender las huellas que ha dejado el conflicto armado. Detrás de las cifras existen historias atravesadas por la incertidumbre, la memoria, la responsabilidad y la persistencia de quienes han dedicado años de su vida a reconstruir lo que la guerra fragmentó.
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Escucha el audio
A través de estos Pódcast: “Voces que transforman”, Juan Carlos Díaz acerca a las audiencias a experiencias profundamente humanas que suelen quedar fuera de las narrativas tradicionales.
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Escucha el audio
Las voces que aparecen aquí invitan a reflexionar sobre las consecuencias de la violencia, pero también sobre los esfuerzos cotidianos de quienes buscan verdad, reconocimiento y posibilidades de convivencia en medio de las heridas aún abiertas.
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Escucha el audio
Estos relatos hacen parte de una conversación más amplia sobre la construcción de paz en Colombia.
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Escucha el audio
Escucharlos implica acercarse a preguntas difíciles, reconocer distintas experiencias y comprender que la paz también se construye a través de la escucha, la memoria y la capacidad de narrar nuestras historias.
Juan Carlos Díaz
Periodista Caracol Radio. Premios: Beca “Voces que transforman” Baudó/Pnud 2026. Gobernación Valle “Gerardo...