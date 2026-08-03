Red hospitalaria de Cali activa Alerta Amarilla como medida preventiva ante posesión presidencial

En concordancia con las medidas adoptadas por la Gobernación del Valle del Cauca, la Secretaría de Salud de Cali declaró la Alerta Amarilla hospitalaria con el fin de garantizar una respuesta oportuna ante cualquier eventualidad que pueda presentarse antes, durante y después de los actos de posesión presidencial este 7 de agosto.

“Hemos dispuesto las acciones necesarias para garantizar una adecuada capacidad de respuesta durante este importante evento de ciudad y de país, que tendrá alcance internacional. Por ello, declaramos la Alerta Amarilla Hospitalaria para que toda la red de prestación de servicios de salud esté preparada ante cualquier eventualidad y convocamos a las empresas de transporte asistencial de pacientes para fortalecer la articulación del sistema”, indicó el secretario de Salud, Germán Escobar.

La Alerta Amarilla en la red de prestadores de servicios de salud permanecerá vigente hasta el 10 de agosto de 2026. De igual manera, el secretario informó que ya fueron definidas las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) que conformarán el anillo primario y secundario de atención durante el evento.

Con estas instituciones se adelantó la articulación con los coordinadores de los servicios de urgencias para garantizar la disponibilidad de recursos y una atención eficiente en caso de que se requiera, precisó Escobar.

Como parte de las acciones preventivas, entre el 3 y el 6 de agosto se realizarán jornadas especiales de donación de sangre, en articulación con la Red Departamental de Bancos de Sangre. Las jornadas se llevarán a cabo entre las 9:00 a.m. y las 4:00 p.m. en el Bulevar del Río y la Plaza de Cayzedo, con el propósito de fortalecer las reservas de hemocomponentes antes del desarrollo del evento.

Adicionalmente, los equipos de Inspección, Vigilancia y Control (IVC) adelantan visitas a los hoteles como el Dann Carlton, InterContinental Cali, Cali Marriott y Spiwak Chipichape para verificar el cumplimiento de las condiciones sanitarias, con el objetivo de proteger la salud de los huéspedes y visitantes.