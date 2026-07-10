Caen 24 presuntos ladrones en Cali: acumulan 100 antecedentes; uno es investigado por 7 asesinatos

Una ofensiva contra el hurto en Cali dejó 24 capturados y la desarticulación de tres bandas criminales señaladas de cometer fleteos, atracos, robos a conductores de plataformas y hurto de vehículos. Entre todos los detenidos suman más de 100 antecedentes judiciales.

El caso de mayor impacto es el de alias ‘Blin Blin’, un ciudadano venezolano de 20 años, señalado de participar en el asalto masivo a una panadería de la avenida Pasoancho ocurrido este año. Además, es investigado por siete homicidios que, según las autoridades, estarían relacionados con hechos de hurto y ajustes de cuentas.

Las investigaciones también establecieron que alias ‘La H’ habría retomado actividades delictivas tras recuperar su libertad y sería el presunto cabecilla de ‘Los Blindados’, banda dedicada al fleteo en el norte y sur de Cali. En otra de las estructuras, uno de los capturados fue detenido pese a encontrarse bajo detención domiciliaria.

La operación también permitió desarticular ‘Los del Valla’, señalados de engañar a conductores de plataformas mediante falsos servicios para asaltarlos, y ‘Los Herederos’, investigados por el robo de vehículos de alta gama que posteriormente eran alterados y comercializados en otras regiones del país.

Durante los 30 allanamientos fueron incautadas armas de fuego, munición, herramientas para abrir vehículos, celulares, estupefacientes y autopartes, además de recuperar siete automotores reportados como hurtados.

En lo corrido de 2026, la Policía ha capturado 623 personas por diferentes modalidades de hurto, ha incautado 734 armas de fuego y ha recuperado 1.132 vehículos que habían sido reportados como robados.