Cerca de 10.000 corredores protagonizaron la tercera edición de la Maratón del Valle 2026

La tercera edición de la Maratón del Valle reunió este domingo a cerca de 10.000 corredores en las carreteras de Yumbo y el corregimiento de Rozo, en Palmira, consolidándose como una de las competencias de ruta más importantes del país gracias a su circuito plano y certificado por World Athletics.

Con salida y llegada en el Centro de Eventos Valle del Pacífico, la jornada se disputó en las distancias de 42, 21 y 10 kilómetros, bajo un amplio operativo logístico y de movilidad que permitió el normal desarrollo de la competencia.

En la prueba principal masculina, el manizaleño Carlos Mario Patiño volvió a quedarse con el título, tal como lo hizo en 2024, al cruzar la meta con un registro de 2 horas, 18 minutos y 17 segundos, convirtiéndose además en el mejor colombiano de la temporada sobre la distancia. Patiño superó a Rafael Palomino (2:22:56) y al keniano Titus Kipjumba (2:24:00).

“Estoy súper contento porque hice el récord de la carrera y mi mejor marca personal. Para mí es la maratón más rápida de Colombia. Veníamos con el objetivo de bajar el tiempo que hice en la Maratón de Cali y lo logramos”, afirmó el campeón al finalizar la competencia.

Entre las mujeres, Palmenia Raquel Agudelo también repitió el título obtenido el año anterior al imponerse con un tiempo de 2:49:55, seguida muy de cerca por Lineida Mateus Rojas (2:50:10) y Yuli Andrea Toro (2:50:42).

“Es una carrera que me gusta mucho, me entusiasma correr acá porque es muy rápida y está muy bien organizada. Gracias a Dios volvimos a ganar”, señaló la atleta, representante del Meta.

En los 21 kilómetros, Edison Bernal revalidó el triunfo conseguido en 2025 con un tiempo de 1:06:08, mientras que la vallecaucana María Fernanda Montoya se quedó con la victoria femenina al registrar 1:18:26, por delante de Muriel Coneo y Lina Pantoja. Aunque la prueba era clasificatoria al Campeonato Mundial de Media Maratón en Dinamarca, ningún atleta consiguió la marca mínima exigida.

La distancia de 10 kilómetros, que reunió el mayor número de participantes, tuvo como vencedores a Carlos Daniel Gómez, de Cali, en la rama masculina, e Ingrid Arteaga, de Nariño, entre las mujeres. La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, también hizo parte del recorrido junto a cientos de corredores aficionados.

Además de los resultados deportivos, la Maratón del Valle cerró una nueva edición fortaleciendo su posición dentro del calendario atlético nacional y proyectándose como una de las competencias de ruta más importantes de Colombia.