Cortes de luz en Bogotá, Soacha y Funza este 10 de julio: conozca horarios y barrios afectados

Cortes de luz en Bogotá, Soacha y Funza este 10 de julio | Getty Images

La capital del país y los municipios de Soacha y Funza presentarán interrupción del servicio de energía este viernes 10 de julio. La Alcaldía de Bogotá dio a conocer que cuatro localidades y algunos barrios de los municipios aledaños se verán afectadas en diferentes horarios.

La suspensión del servicio se va presentar por trabajos de la empresa Enel Colombia en redes de suministro de energía.

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Localidades de Bogotá que tendrán cortes de luz el 10 de julio

Localidad de Ciudad Bolívar

Desde las 5:00 a. m. hasta las 11:00 a. m., de la calle 59 Sur a calle 61 Sur entre carrera 21 a carrera 23 en el barrio El Chircal Sur.

Localidad de Fontibón

Desde las 8:00 a. m. hasta las 11:00 a. m., de la carrera 81 a carrera 83 entre calle 24 a calle 26 en el barrio Santa Cecilia.

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Localidad de Kennedy

Desde las 5:00 a. m. hasta las 11:00 a. m., de la carrera 85 a carrera 87 entre calle 7 a calle 9 en el barrio Valladolid.

Localidad de Suba

Desde las 10:00 p. m. hasta las 11:59 p. m., de la carrera 89 a carrera 92 entre calle 158 a calle 162 en el barrio Tuna Alta.

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Municipio de Soacha

Desde las 5:30 a. m. hasta las 11:00 a. m. en las veredas Fusunga y Chacua.

Municipio de Funza

Desde las 8:00 a. m. hasta las 11:00 a. m. en la vereda Florida.

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