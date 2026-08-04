Cortes de luz en Bogotá y Soacha este martes 4 de agosto: conozca los horarios y barrios afectados
La interrupción del servicio se produce por trabajos de Enel Colombia en redes de suministro de energía.
La capital del país tendrá interrupción del servicio de energía este martes 4 de agosto. La Alcaldía de Bogotá dio a conocer que nueve localidades y algunos barrios de un municipio aledaño se verán afectadas en diferentes horarios.
El motivo de la suspensión del servicio se produce a trabajos por parte de la empresa Enel Colombia en redes de suministro de energía.
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Localidades de Bogotá que tendrán cortes de luz el martes 4 de agosto
Localidad de Bosa
Desde las 7:30 a. m. hasta las 5:30 p. m., de la carrera 86 a carrera 88 entre calle 58 Sur a calle 60 Sur en el barrio Bosa Nova El Porvenir.
Desde las 7:30 a. m. hasta las 5:30 p. m., de la calle 55 Sur a calle 58 Sur entre carrera 86 a carrera 88 en el barrio El Danubio Azul.
Desde las 7:30 a. m. hasta las 5:30 p. m., de la carrera 85 a carrera 88 entre calle 54 Sur a calle 59 Sur en el barrio Escocia.
Localidad de Fontibón
Desde las 8:30 a. m. hasta las 12:00 m., de la carrera 95 a carrera 97 entre calle 15 a calle 17 en el barrio Guadual Fontibón.
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Localidad de Kennedy
Desde las 8:00 a. m. hasta las 1:00 p. m., de la carrera 71 a carrera 73 entre calle 41 Sur a calle 43 Sur en el barrio Santa Catalina.
Localidad de Los Mártires
Desde las 8:30 a. m. hasta las 5:30 p. m., de la carrera 24 a carrera 26 entre calle 23 a calle 25 en el barrio Santa Fe.
Localidad de Puente Aranda
Desde las 8:00 a. m. hasta las 12:00 m., de la carrera 52 a carrera 54 entre calle 3 a calle 5 en el barrio Colón.
Desde las 8:15 a. m. hasta las 5:15 p. m., de la calle 8 a calle 10 entre carrera 56 a carrera 59 en el barrio Salazar Gómez.
Desde las 1:00 p. m. hasta las 5:30 p. m., de la calle 3 a calle 5 entre carrera 49 a carrera 51 en el barrio Barcelona.
Localidad de Santa Fe
Desde las 7:45 a. m. hasta las 5:00 p. m. en la vereda Verjón y en el barrio Hoya Teusacá.
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Localidad de Suba
Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m., de la calle 155 a calle 158 entre carrera 91 a carrera 98 en el barrio Salitre Suba.
Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m., de la calle 155 a calle 157 entre carrera 91 a carrera 93 en el barrio Tuna Alta.
Localidad de Teusaquillo
Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m., de la calle 25 a calle 27 entre carrera 26 a carrera 28 en el barrio Estrella.
Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m., de la carrera 27 a carrera 29 entre calle 25 a calle 27 en el barrio Las Américas.
Localidad de Usaquén
Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m., de la carrera 1 a carrera 3 entre calle 107 a calle 109 en el barrio Santa Ana.
Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:30 p. m., de la carrera 6 a carrera 8 entre calle 120 a calle 123 en el barrio Santa Bárbara Oriental.
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Municipio de Soacha
Comuna 2
Desde las 7:15 a. m. hasta las 6:00 p. m., de la calle 22 a calle 24 entre carrera 6 a carrera 8 en el barrio Camilo Torres I.
Desde las 7:15 a. m. hasta las 6:00 p. m., de la carrera 6 a carrera 8 entre calle 20 a calle 22 en el barrio La Cañada.
Comuna 3
Desde las 6:30 a. m. hasta las 6:00 p. m., de la calle 39 a calle 41 entre carrera 35 a carrera 38 en el barrio Ciudad Verde.
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Cristian Contreras
Comunicador social y periodista de la Universidad Sergio Arboleda con más de 4 años de experiencia en...