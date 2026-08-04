Cortes de luz en Bogotá y Soacha este martes 4 de agosto: conozca los horarios y barrios afectados

Cortes de luz en Bogotá y Soacha este martes 4 de agosto | Alcaldía de Bogotá

La capital del país tendrá interrupción del servicio de energía este martes 4 de agosto. La Alcaldía de Bogotá dio a conocer que nueve localidades y algunos barrios de un municipio aledaño se verán afectadas en diferentes horarios.

El motivo de la suspensión del servicio se produce a trabajos por parte de la empresa Enel Colombia en redes de suministro de energía.

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Localidades de Bogotá que tendrán cortes de luz el martes 4 de agosto

Localidad de Bosa

Desde las 7:30 a. m. hasta las 5:30 p. m., de la carrera 86 a carrera 88 entre calle 58 Sur a calle 60 Sur en el barrio Bosa Nova El Porvenir.

Desde las 7:30 a. m. hasta las 5:30 p. m., de la calle 55 Sur a calle 58 Sur entre carrera 86 a carrera 88 en el barrio El Danubio Azul.

Desde las 7:30 a. m. hasta las 5:30 p. m., de la carrera 85 a carrera 88 entre calle 54 Sur a calle 59 Sur en el barrio Escocia.

Localidad de Fontibón

Desde las 8:30 a. m. hasta las 12:00 m., de la carrera 95 a carrera 97 entre calle 15 a calle 17 en el barrio Guadual Fontibón.

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Localidad de Kennedy

Desde las 8:00 a. m. hasta las 1:00 p. m., de la carrera 71 a carrera 73 entre calle 41 Sur a calle 43 Sur en el barrio Santa Catalina.

Localidad de Los Mártires

Desde las 8:30 a. m. hasta las 5:30 p. m., de la carrera 24 a carrera 26 entre calle 23 a calle 25 en el barrio Santa Fe.

Localidad de Puente Aranda

Desde las 8:00 a. m. hasta las 12:00 m., de la carrera 52 a carrera 54 entre calle 3 a calle 5 en el barrio Colón.

Desde las 8:15 a. m. hasta las 5:15 p. m., de la calle 8 a calle 10 entre carrera 56 a carrera 59 en el barrio Salazar Gómez.

Desde las 1:00 p. m. hasta las 5:30 p. m., de la calle 3 a calle 5 entre carrera 49 a carrera 51 en el barrio Barcelona.

Localidad de Santa Fe

Desde las 7:45 a. m. hasta las 5:00 p. m. en la vereda Verjón y en el barrio Hoya Teusacá.

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Localidad de Suba

Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m., de la calle 155 a calle 158 entre carrera 91 a carrera 98 en el barrio Salitre Suba.

Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m., de la calle 155 a calle 157 entre carrera 91 a carrera 93 en el barrio Tuna Alta.

Localidad de Teusaquillo

Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m., de la calle 25 a calle 27 entre carrera 26 a carrera 28 en el barrio Estrella.

Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m., de la carrera 27 a carrera 29 entre calle 25 a calle 27 en el barrio Las Américas.

Localidad de Usaquén

Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m., de la carrera 1 a carrera 3 entre calle 107 a calle 109 en el barrio Santa Ana.

Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:30 p. m., de la carrera 6 a carrera 8 entre calle 120 a calle 123 en el barrio Santa Bárbara Oriental.

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Municipio de Soacha

Comuna 2

Desde las 7:15 a. m. hasta las 6:00 p. m., de la calle 22 a calle 24 entre carrera 6 a carrera 8 en el barrio Camilo Torres I.

Desde las 7:15 a. m. hasta las 6:00 p. m., de la carrera 6 a carrera 8 entre calle 20 a calle 22 en el barrio La Cañada.

Comuna 3

Desde las 6:30 a. m. hasta las 6:00 p. m., de la calle 39 a calle 41 entre carrera 35 a carrera 38 en el barrio Ciudad Verde.

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