IDRD alista la construcción de los nuevos coliseos menores de El Salitre: obras iniciarían en 2026.

El Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) informó que continúa consolidando los estudios y diseños definitivos de los coliseos menores de la Unidad Deportiva El Salitre, con el propósito de iniciar la etapa de construcción durante el segundo semestre de 2026.

El proyecto avanza mediante mesas técnicas permanentes entre el equipo de supervisión del IDRD, la interventoría y el consultor encargado del contrato. En estos encuentros se analizan observaciones, alternativas de solución y ajustes técnicos para garantizar que la futura infraestructura cumpla con los más altos estándares de calidad, seguridad y funcionalidad.

Revisan aspectos técnicos del proyecto

Las mesas de trabajo incluyen la revisión de componentes como paisajismo, arquitectura, estructuras y geotecnia, considerados fundamentales para consolidar un escenario deportivo que responda a las necesidades de las ligas, atletas, paratletas y la ciudadanía.

“Cada decisión debe responder a criterios de calidad, seguridad y eficiencia en el uso de los recursos públicos”, afirmó Daniel García, director del IDRD.

En agosto habrá un presupuesto preliminar

De acuerdo con el cronograma del proyecto, el IDRD espera contar durante agosto con un presupuesto preliminar que incorpore los ajustes definidos en las mesas técnicas.

Este documento permitirá evaluar el alcance de las modificaciones propuestas y avanzar en las decisiones necesarias para dar paso a la siguiente etapa del proyecto.

La Unidad Deportiva El Salitre es uno de los complejos deportivos más importantes de la capital y un escenario estratégico para el desarrollo del deporte de alto rendimiento.