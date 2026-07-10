Capturan a hombre por abusar de sus sobrinas de 9 y 10 años mientras su madre trabajaba en Medellín

Hombre capturado por abusar sexualmente a sus sobrinas menores de edad en Medellín. Foto: Policía Meval.

Medellín

Un hombre de 29 años fue capturado en el barrio La Candelaria tras ser señalado de haber abusado de dos de sus sobrinas de 9 y 10 años en Medellín.

Según la investigación de las autoridades, los hechos habrían ocurrido durante el primer semestre de 2025 en Villatina, en momentos en que el hombre permanecía al cuidado de las menores, en un entorno de confianza familiar, mientras su madre salía a trabajar.

Durante seis meses, los investigadores recolectaron y analizaron elementos materiales probatorios y realizaron entrevistas que permitieron consolidar el caso y obtener la respectiva orden judicial de captura.

“Este tipo tendrá que responder ante la justicia por el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años. Fue capturado aquí, en la comuna de La Candelaria, en el centro de la ciudad. Y esa captura fue gracias a la valentía también de la misma mamá que nos dio la denuncia gracias a la cual la Policía Nacional pudo emprender toda una actividad investigativa”, explicó el secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa.

Tras ser aprehendido, un juez de control de garantías le impuso al procesado medida de aseguramiento privativa de la libertad.

Balance de capturas por delitos sexuales contra menores en Medellín

Durante el primer semestre de 2026, las autoridades han logrado la captura de 48 personas señaladas de delitos sexuales contra menores de edad, entre ellos acto sexual con menor de edad, acceso carnal abusivo, demanda de explotación sexual comercial y pornografía infantil, conductas contempladas en el Código Penal para la protección de la niñez.

De ese total, 6 corresponden a ciudadanos extranjeros, de nacionalidades estadounidense, israelí y mexicana. Adicionalmente, en lo corrido del año 95 extranjeros han sido inadmitidos en el país por tener antecedentes o información asociada a delitos de explotación sexual de menores.

Las cifras oficiales indican que 1.166 niñas, niños y adolescentes en Medellín tuvieron restablecimiento de derechos con la Policía Nacional. De estos, 68 casos están relacionados con vulneraciones a su integridad, libertad y formación sexual. Todos los menores fueron puestos bajo la protección de las entidades encargadas de garantizar su atención integral.