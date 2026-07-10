Migración Colombia impide ingreso a extranjero que pretendía ejercer minería ilegal en Antioquia

Medellín

Oficiales de Migración Colombia impidieron el ingreso al país de un ciudadano de nacionalidad peruana durante un procedimiento de control migratorio. El extranjero manifestó su intención de desarrollar actividades laborales en el departamento de Antioquia sin contar con la visa reglamentaria requerida por la ley colombiana.

Al indagar sobre los motivos de su viaje, las autoridades lograron establecer que el viajero planeaba desplazarse a los municipios de Segovia, en el Nordeste antioqueño, y Mutatá, en la región del Urabá. Su objetivo era trabajar en explotaciones auríferas de oro que no se encuentran acreditadas en el Registro Minero Nacional.

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Debido a que pretendía laborar en minas no autorizadas, la situación fue tipificada como un intento de ejercer minería ilegal, lo que constituyó la causal definitiva para su inadmisión en el territorio nacional. El caso encendió las alarmas de las autoridades migratorias sobre el flujo de mano de obra extranjera hacia la explotación ilícita de recursos.

La directora general de Migración Colombia, Gloria Esperanza Arriero López, afirmó que la entidad ha fortalecido las capacidades de sus oficiales para optimizar los controles e impedir el ingreso de extranjeros que representen riesgos para la seguridad nacional, el orden público o que promuevan actividades irregulares como la minería ilegal.