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04 ago 2026 Actualizado 16:04

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Medellín

Solo 1 de cada 3 bebés recibe lactancia exclusiva: Fundación Éxito lanza la #Lactatón 2026

Expertos advierten que la lactancia materna es una de las intervenciones de salud pública más efectivas.

Lactatón, iniciativa de la Fundación Éxito para promover la lactancia materna en el país. Foto: Cortesía

Lactatón, iniciativa de la Fundación Éxito para promover la lactancia materna en el país. Foto: Cortesía

Lactatón, iniciativa de la Fundación Éxito para promover la lactancia materna en el país. Foto: Cortesía

Martín Díaz Rubio

Medellín
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Medellín, Antioquia

La Fundación Éxito liderará este 5 de agosto, la edición número 12 de la #Lactatón, la mayor movilización digital del país a favor de la lactancia materna. La iniciativa hace un llamado con carácter de urgencia a fortalecer las redes de apoyo para las madres lactantes, en un contexto en el que solo el 36,1 % de los bebés menores de seis meses recibe lactancia materna exclusiva en Colombia.

La jornada busca movilizar a familias, empresas, comunidades e instituciones para que la lactancia deje de ser una responsabilidad exclusiva de las madres y se convierta en un compromiso colectivo.

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En el marco de la Semana Mundial de la Lactancia Materna, se invita a los ciudadanos a compartir en Instagram contenidos que visibilicen esta práctica y la importancia de generar entornos familiares, laborales, comunitarios e institucionales favorables, bajo el eslogan “En la lactancia, acompañar hace la diferencia” y con el hashtag #Lactatón.

Datos nacionales sobre lactancia

La media de duración de la lactancia materna exclusiva es de apenas un mes, lejos de los seis meses recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Expertos advierten que la lactancia materna es una de las intervenciones de salud pública más efectivas. En los bebés reduce el riesgo de infecciones respiratorias, enfermedades diarreicas, desnutrición, sobrepeso y obesidad en etapas posteriores de la vida; favorece el desarrollo cognitivo y fortalece el sistema inmune. En las madres disminuye la probabilidad de diabetes tipo 2, ciertos tipos de cáncer de ovario y de mama, osteoporosis, enfermedades del corazón y obesidad.

Con esta duodécima edición, la Fundación Éxito insiste en que acompañar hace la diferencia y que solo con redes de apoyo sólidas será posible avanzar hacia las metas de lactancia materna exclusiva que el país aún no alcanza.

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