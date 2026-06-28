Condenado a 18 años de prisión un ciudadano extranjero por abuso de una menor de edad en Medellín

Medellín, Antioquia

Un ciudadano extranjero fue condenado a 18 años y 8 meses de prisión por explotar sexualmente a una niña de 14 años en Medellín. Se trata de Miguel Sierra, nacido en Perú y nacionalizado en Estados Unidos, conocido también como Ale o Alex.

Según la Fiscalía, contactó a la menor por redes sociales, le ofreció dinero a cambio de tener relaciones sexuales y viajó desde Estados Unidos hasta Medellín para encontrarse con ella en febrero de 2023. El encuentro ocurrió en un edificio del barrio Belén.

Un juez penal lo declaró culpable del delito de demanda de explotación sexual comercial de persona menor de 18 años.

En el curso de la investigación se pudo establecer que Miguel Sierra regresó a Medellín y fue capturado en el aeropuerto internacional José María Córdova de Rionegro. En el procedimiento realizado en julio de 2024, le fueron encontradas tres fotografías de la menor de edad afectada y otros elementos que daban cuenta de su interacción con la víctima.

Cabe indica que la sentencia conocida es de primera instancia y en su contra proceden los recursos de ley. El fallo, además de establecer la privación de la libertad en establecimiento carcelario, ordena la expulsión de extranjero una vez cumpla la totalidad de la pena.