Productos más caros en el Urabá antioqueño por la no instalación del puente sobre el río Mulatos

Urabá

La situación de la no instalación del puente sobre el río Mulatos, en el Urabá antioqueño, sigue afectando a las poblaciones de esa zona del departamento de Antioquia. Es así como, aparte de arriesgar sus vidas diariamente tratando de cruzar, se suma la problemática del encarecimiento de los costos del transporte de carga, con cobros de hasta 200.000 pesos por trayecto, lo que termina encareciendo los alimentos y otros productos.

Aunque se prometió entregar un puente el 31 de julio, el incumplimiento por parte del Gobierno nacional a través de Invías mantiene la situación crítica y afecta a quienes dependen de esta ruta para trabajar.

Tal como lo señala Tulio Gonzalo Altermana, conductor afectado: “Todo sube, todo sube porque estamos pagando un impuesto carísimo, que le afecta a la empresa, les afecta a las personas en general, a todo costo. Están cobrando hasta más de 200 mil pesos por carro pesado”.

Otro aspecto es el relacionado con los conductores de transporte público, debido a que el trasbordo vial y fluvial entre Montería y San Juan de Urabá ha generado demoras significativas por la falta de un puente, obligando a los pasajeros a cruzar a pie y esperar a que los vehículos del otro lado se llenen para continuar el viaje. Esta situación incrementa los costos del pasaje, actualmente de $35 mil el trayecto, y ocasiona pérdidas para los conductores, quienes deben esperar hasta dos horas con pocos pasajeros, además de afectar el tiempo y la economía de los usuarios.

Desde la Gobernación de Antioquia, a través de la Secretaría de Infraestructura Física, se hizo un llamado a Invías debido a que este no ha honrado el acuerdo de la instalación del puente.

Cabe recordar que el colapso del puente sobre el río Mulatos ocurrió a comienzos de año por la intensa temporada de lluvias en la región, dejando sin paso la conexión entre Necoclí y San Juan de Urabá.