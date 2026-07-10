Nueva especie de orquídea es bautizada en honor a León Morales, referente botánico de Medellín

Medellin

Investigadores de las Universidades de Antioquia, de Caldas y la Industrial de Santander descubrieron una nueva especie de orquídea en los bosques de niebla de Santander y Norte de Santander. La flor presenta características morfológicas únicas en sus pétalos y sépalos, lo que la convierte en un nuevo registro oficial para la ciencia.

En homenaje a su legado, los científicos bautizaron la planta como Lepanthes leonmoralesii. El reconocimiento exalta la trayectoria de León Morales Soto, profesor jubilado de la Universidad Nacional Sede Medellín, quien dedicó más de 40 años a la docencia, la investigación botánica y la silvicultura urbana en el país.

El género Lepanthes agrupa a algunas de las orquídeas más pequeñas del mundo. Tras analizar las estructuras florales y compararlas con colecciones nacionales e internacionales, el equipo de investigadores —muchos de ellos antiguos alumnos de Morales— confirmó que se trataba de un grupo taxonómico nunca antes descrito.

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El profesor Morales recibió la noticia con sorpresa y gran emoción, comparando el hecho con ganar un premio Oscar. El destacado botánico es también el creador del Arboretum y Palmetum de la UNAL en Medellín, un laboratorio vivo fundado en la década de 1980 que hoy alberga más de 600 especies de árboles y 100 de palmas.

Con este hallazgo, el nombre del profesor León Morales Soto queda inscrito de forma permanente en la literatura científica global. Su legado no solo se mantiene vivo en las aulas y en los espacios verdes que ayudó a consolidar, sino ahora también en los profundos bosques andinos de Colombia.