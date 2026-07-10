Bomberos de Medellín intensifican vigilancia en reservas naturales ante reducción de lluvias

Medellín

La Administración Distrital de Medellín lanzó un llamado urgente a la ciudadanía para prevenir incendios forestales durante la actual temporada de sequía. Tras varias emergencias recientes que afectaron la cobertura vegetal, las autoridades piden extremar cuidados para proteger el ecosistema de la ciudad, compuesto por siete cerros tutelares, 17 reservas naturales y 101 corredores ecológicos.

Este entorno natural abarca más de 4.300 hectáreas de bosque y 650.000 árboles que sirven de refugio a 735 especies de fauna silvestre. La pérdida de estos espacios no solo impacta a los animales, sino que altera directamente la regulación del clima, la calidad del aire y la conservación del agua en la región.

La secretaria de Medio Ambiente, Marcela Ruiz, advirtió sobre la reducción prolongada de lluvias y el aumento de las temperaturas. La funcionaria enfatizó que el comportamiento ciudadano es decisivo, por lo que se debe hacer un manejo correcto de los residuos y mantener una conducta responsable al visitar las áreas protegidas.

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Para evitar conflagraciones, se solicita a la comunidad no realizar fogatas ni quemas de basura o escombros. Asimismo, está prohibido arrojar colillas de cigarrillo, fósforos y globos de mecha, al igual que abandonar botellas de vidrio o plásticos que puedan iniciar el fuego bajo el sol.

Ante este panorama, el DAGRD y el Cuerpo Oficial de Bomberos activaron un plan de contingencia con monitoreos constantes desde sus nueve estaciones en zonas boscosas y de ladera. Las autoridades recordaron que la vigilancia comunitaria es clave e invitaron a reportar cualquier inicio de fuego a la línea 123.