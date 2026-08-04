25 hospitales públicos de Antioquia suspenderán servicios ambulatorios a usuarios de la Nueva EPS

Antioquia, Colombia

Un total de 25 hospitales públicos de Antioquia anunciaron que, a partir del 5 de agosto, suspenderán temporalmente los servicios ambulatorios no urgentes para los afiliados de la Nueva EPS, debido al incumplimiento en los pagos por parte de la aseguradora.

La decisión fue informada por la Asociación de Empresas Sociales del Estado de Antioquia (AESA), que aseguró que la medida busca proteger la sostenibilidad financiera de la red hospitalaria pública del departamento.

Hospitales aseguran que la deuda asciende a $450.000 millones

En el comunicado, AESA afirmó que la Nueva EPS adeuda actualmente $450.000 millones a los hospitales públicos de Antioquia y señaló que la entidad ha incumplido de manera sistemática el pago de los servicios prestados, además de no haber suscrito los contratos para la vigencia 2026.

“Los hospitales públicos del departamento de Antioquia informan a la opinión pública, a los usuarios de la Nueva EPS y a las autoridades nacionales y departamentales que, ante el grave incumplimiento de los pagos por parte de la Nueva EPS, se han visto obligados a adoptar medidas extraordinarias para proteger la sostenibilidad de los hospitales públicos”, indicó la Asociación de Empresas Sociales del Estado de Antioquia (AESA).

La agremiación agregó que algunos hospitales completan más de cuatro meses sin recibir pagos, situación que, según manifestó, compromete la capacidad financiera para continuar prestando servicios sin respaldo contractual.

Urgencias seguirán siendo atendidas

AESA aclaró que la suspensión no incluye los servicios de urgencias ni aquellos cuya interrupción pueda poner en riesgo la vida o la integridad de los pacientes.

“En estricto cumplimiento de la normatividad vigente y del deber de protección del derecho fundamental a la salud, los hospitales continuarán garantizando la atención de urgencias y de todos aquellos servicios cuya interrupción pueda poner en riesgo la vida o la integridad de los pacientes”, señaló la asociación.

Estos son los hospitales que suspenderán los servicios

La medida cobija al Hospital General de Medellín, el Hospital Marco Fidel Suárez de Bello y los hospitales públicos de La Estrella, Pueblo Rico, Angelópolis, Tarso, La Pintada, Vigía del Fuerte, San Francisco, Toledo, Montebello, Briceño, Cocorná, Don Matías, Carolina del Príncipe, Giraldo, Granada, Alejandría, Vegachí, Támesis, Cisneros, Uramita, San Luis, Jericó y San Andrés de Cuerquia.

Finalmente, AESA hizo un llamado a la Nueva EPS, al Gobierno Nacional, al Ministerio de Salud y a la Superintendencia Nacional de Salud para adoptar medidas que permitan normalizar el flujo de recursos y restablecer la prestación de los servicios a los usuarios.