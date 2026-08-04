Secretario de Seguridad de Antioquia pide a gobierno entrante ayuda para confrontar grupos armados

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Luis Eduardo Martínez, secretario de Seguridad de Antioquia, conversó con 6AM W, con Julio Sánchez Cristo, sobre la crisis de orden público en Antioquia por los constantes hechos de desplazamientos, asesinatos y extorsiones.

“Antioquia es un departamento especial por su ubicación geográfica, tenemos ELN, Clan del Golfo, disidencias Farc. A eso súmenle que las organizaciones criminales que antes actuaban en Medellín se han expandido para pelear las rentas criminales como la minería, el narcotráfico, extorsión y microtráfico”, dijo.

Mencionó que en el caso de Buriticá se han presentado desplazamientos, confinamientos y asesinatos porque allí hace presencia uno de los frentes de las disidencias de las Farc, “que ha generado zozobra e intimidación”.

Afirmó que solicitó reiteradamente al Gobierno Petro que se lleve a cabo una operación sostenida y permanente, algo similar a la que se hizo en El Plateado, Cauca.

“Empezaremos un nuevo gobierno al que le pedimos que se apersone de la situación, a ver si el Ejército y Policía entran al territorio para confrontar a estas organizaciones para capturar o dar de baja a sus cabecillas”, señaló.

Escuche la entrevista completa aquí: