EE. UU. aclara suspensión de visas: no afecta turismo, estudio ni trabajo temporal

La medida, según aclaró el Departamento de Estado, se limita a visas de inmigrante, es decir, aquellas destinadas a residencia permanente.

Ante versiones que circularon en redes sociales y algunos medios, autoridades de Estados Unidos precisaron que la decisión anunciada recientemente no implica una suspensión general del trámite de visas.

De acuerdo con el comunicado oficial, la medida aplica únicamente a las visas de inmigrante, que son aquellas cuyo propósito es establecer residencia permanente en ese país, como las visas de reunificación familiar, residencia y algunas categorías basadas en empleo permanente.

Las visas de no inmigrante continúan funcionando con normalidad. En este grupo se encuentran las visas de turismo y negocios (B1/B2), estudio (F y M), intercambio (J), trabajo temporal, tránsito y otras categorías de carácter temporal. Las embajadas y consulados de Estados Unidos siguen atendiendo citas y solicitudes para estos casos.

Según información divulgada por voceros del Gobierno estadounidense, la suspensión estaría dirigida a ciudadanos de determinados países, mientras se adelanta una revisión de políticas relacionadas con el acceso a beneficios sociales por parte de nuevos inmigrantes. En reportes de prensa internacionales se ha mencionado que la medida cobija a cerca de 75 países, entre ellos Colombia, aunque las autoridades han insistido en que cada solicitud se evalúa de manera individual.

El Departamento de Estado de Estados Unidos indicó que cualquier cambio adicional será informado únicamente a través de canales oficiales y reiteró que los procesos de visas temporales no han sido suspendidos.