Murió Perucho Navarro, la voz del clásico navideño “El año viejo” y exintegrante de Los Melódicos
Navarro falleció a los 85 años en Galicia, España, en compañía de sus familiares.
Este jueves, 9 de julio, murió a los 85 años el cantante venezolano Perucho Navarro, conocido por ser vocalista de la orquesta Los Melódicos.
Navarro falleció en Galicia, España, en compañía de sus familiares.
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La noticia fue confirmada por su hijo Álex Navarro, a través de sus redes sociales.
Navarro venía enfrentando complicaciones de salud tras sufrir un accidente cerebrovascular.
Fue más conocido en el medio artístico como “El Galán de Sarría” y el “Showman de Venezuela”, un título reforzado por el grito musical de “¡No, no, no, no!”, que se hizo popular durante sus actuaciones.
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Ingresó a Los Melódicos bajo la dirección del maestro Renato Capriles.
Su nombre quedó especialmente asociado con “El año viejo”, una canción relacionada con la temporada navideña y de fin de año en nuestro país.
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