En Caldas piden que pico y placa ambiental hacia el Parque Los Nevados se mantenga con excepciones

Villamaría

El llamado que hacen desde Villamaría (Caldas) es que el pico y placa ambiental se mantenga en el corredor vial Líbano - Murillo - Manizales con algunas salvedades que permitan controlar la circulación de vehículos y el número de turistas que acceden al lugar, por lo que se presentó una propuesta para que la medida prevalezca.

Adriana Aristizábal, coordinadora de División Agropecuaria de Villamaría, explica que los entes territoriales deben hacer un plan de trabajo articulado para definir el paso a seguir a partir del 1 de julio. “Las mesas de trabajo de articulación se han adelantado entre las gobernaciones de Caldas y Tolima, queremos que la restricción siga, que continúe la política de conservación del medio ambiente”.

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Añade que hasta el 30 de junio de 2026, dichas entidades tienen plazo de enviar al magistrado las propuestas en conjunto del plan de trabajo, reitera que desde Caldas desean que el pico y placa ambiental esté vigente, aunque manifiesta que la Gobernación del Tolima aún estudia temas turísticos y de movilidad en favor de los visitantes.

Cabe anotar que en mayo pasado, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué ordenó levantar la medida a partir del primer fin de semana de julio de 2026, por lo que el corredor vial quedaría a cargo del gobierno nacional y la concesionaria designada.