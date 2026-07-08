Comunidad venezolana en Manizales teme que ayudas a víctimas de terremotos no sean entregadas

Manizales

Desde el primer momento en que ocurrieron los terremotos en el norte de Venezuela, en la capital caldense inició la recolección de ayudas para enviar a las víctimas, por eso Anahy Breisse Ramos, presidenta de la Fundación Sin Fronteras, gestiona el envío de donaciones.

“Incluso, un grupo de venezolanos en Chinchiná nos mandaron ropa, tenemos un cuarto que nos prestó la Cruz Roja, donde también hacen de centro de acopio, pero nos detendremos con las ayudas para enviar a Venezuela las que tenemos entendiendo la complejidad del caso. Buscamos los contactos necesarios con entidades internacionales porque necesitamos que lleguen a puerto fijo, nos interesa mucho. Obviamente, tenemos un centro de acopio en Caracas, pero lo importante es que las ayudas arriben y la comunidad se beneficie”.

No obstante, ha surgido un inconveniente y es la entrega de estas ayudas a los damnificados, puesto que en casos anteriores ellos no las han recibido quedando retenidas en puntos oficiales.

Le puede interesar: Autoridades en salud en Caldas refuerzan medidas por aumento de leishmaniasis: se reportan 50 casos

“Los inconvenientes son los procesos por parte del interinato en obstaculizar las ayudas. Lamentablemente, hay centros de acopio que no permiten llevar hasta los lugares afectados las donaciones que provienen del exterior, por eso intentamos entablar alianzas para que lo que recogimos esté allá y se favorezcan a los damnificados, ya que contamos con los permisos”.

Actualmente, la gestión de envío sigue con el fin de llegar a los centros de acopio en la capital del vecino país. En la ciudad de Manizales hay siete centros de acopio ubicados en los barrios Villacafé, Palermo, Alta Suiza, La Carola y el Centro.

Ayudas económicas

Frente al anterior panorama, una pareja de esposos emprendedores venezolanos en esta capital, también se unieron y recogen dinero par enviar al vecino país con el objetivo de comprar alimentos, medicamentos e insumos a las víctimas de los terremotos. Leidy Mora, emprendedora de Café Chikiluki, cuenta cómo los interesados pueden aportar.

“Han llevado ayudas al Parque del Este, al Materno Infantil, Polideportivo de La Urbina, somos un canal para que quienes aporten un granito de arena, lo conviertan en algo de esperanza para aquellos que la pasan difícil. Agradezco a los manizaleños, quienes han ayudado, hemos recogido aproximadamente 3 millones 180 mil pesos, los cuales se han enviado y gracias a ello se han adquirido elementos de primera necesidad. Si usted quiere ayudar, puede hacerlo por Nequi o Bre-B al número 314 502 8496, igualmente, nos pueden contactar en nuestras páginas @cafechikiluki para más información”.



