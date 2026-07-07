Reportan incendio que consumió frailejones en un páramo en el norte del Tolima

Tolima

En diálogo con Caracol Radio, la secretaria de Ambiente y Gestión del Riesgo del Tolima, Ericka Lozano, confirmó que avanzan las labores para atender un incendio forestal que se presentó en zona de páramo de Santa Isabel.

De acuerdo con la funcionaria, la alcaldesa de Santa Isabel, Magaly Caro, confirmó reportes sobre un incendio que consume un área todavía pendiente por identificar en el sector de La Coca del Oso, dentro o en inmediaciones del Parque Nacional Natural Los Nevados.

“Estamos atentos a que termine el sobrevuelo de la Fuerza Aérea y, así mismo, a activar las acciones o los organismos de socorro que sean necesarios, teniendo en cuenta que es una zona de difícil acceso. Hay que revisar qué tipos de elementos o ayudas se pueden brindar”, manifestó.

Desde el pasado fin de semana se conocieron reportes a través de redes sociales sobre un incendio en Santa Isabel que estaría consumiendo frailejones y otras especies de páramo. Sin embargo, solo hasta las últimas horas se identificó la zona de la conflagración, que al parecer ya habría sido controlada.

“Una vez se conocieron estos videos, se hicieron desplazamientos y comunicaciones con la comunidad y nadie manifestaba estar viendo algún incendio. Ahora se pudo verificar que sí se está presentando esta situación y, si es en una zona de difícil acceso, nos tocará pedir apoyo del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo y de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres”, advirtió.

Las autoridades en el Tolima apenas investigan las posibles causas del incendio y el área afectada.