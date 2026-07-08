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“Trump entró a la guerra sin entender situación en Irán; asumió cosas no realistas”: Barbara Leaf

Barbara Leaf, subsecretaria de Estado para Asuntos de Oriente Próximo entre 2022 y 2025, durante el gobierno de Joe Biden, se refirió al anuncio que hizo Donald Trump del fin del cese al fuego entre Estados Unidos e Irán.

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Señaló que ahora las cosas están aún más difíciles en Oriente Próximo, pues desde que se firmó el memorando de entendimiento se sabía que era frágil y permitía interpretaciones de lado y lado.

Mencionó que uno de los puntos en discordia y que quedó en el limbo en la firma del cese al fuego fue los constantes ataques de Israel a Hezbolá en el sur del Líbano.

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“Trump entró a la guerra sin entender la situación en Irán, pensaron que iba a ser fácil terminar con una victoria de Estados Unidos, era lo que tenía en mente. Asumió cosas que no eran realista, tuvo pensamientos hasta mágicos”, afirmó.

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Sostuvo que Trumo se ha mostrado “errático” y ha cambiado su discurso en diversas ocasiones. No obstante, aclaró que toda la responsabilidad no es del mandatario estadounidense, sino también del régimen iraní.

“Esa inestabilidad en el cese al fuego, de la diplomacia frágil depende del factor errático del presidente Trump y cómo se tomó la negociación”, indicó.

Finalmente, reprochó que las palabras de Donald Trump están alejando a los aliados de Estados Unidos.

Escuche la entrevista completa aquí: