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08 jul 2026 Actualizado 10:27

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6AM W6AM WTema del día

¿Qué le faltó a Colombia para seguir avanzando en el Mundial?

Opine con nuestro tema del día en 6AM W, con Julio Sánchez Cristo.

Selección Colombia. (Photo by Maja Hitij - FIFA/FIFA via Getty Images)

Selección Colombia. (Photo by Maja Hitij - FIFA/FIFA via Getty Images) / Maja Hitij - FIFA

Selección Colombia. (Photo by Maja Hitij - FIFA/FIFA via Getty Images)
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1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

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