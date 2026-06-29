Ministro de Salud entrega formalmente recursos para construcción de centro de salud en Caldas

El ministro de Salud Guillermo Alfonso Jaramillo y algunos habitantes del corregimiento de Bolivia socializando la resolución 2633 que asigna recursos para nuevo centro de salud. Foto: @MinSaludCol.

Pensilvania

El ministro de Salud Guillermo Alfonso Jaramillo visitó Pensilvania (Caldas), donde entregó la Resolución 2633, con la cual se asignan $ 4.700 millones para la construcción del centro de salud en el corregimiento de Bolivia, inversión que fue aprobada desde el año pasado, el municipio aporta los diseños y estudios de la obra civil.

Jesús Iván Ospina, alcalde de Pensilvania, resalta que desde hace varios años gestionaron tener un nuevo centro de salud. “Después de recibir las fases de preparación, presentación, revisión y subsanaciones, se obtuvo la buena noticia. De la mano del Hospital San Juan de Dios, aportamos el lote, diseños y estudios. El ministro vino a ratificar el documento con los habitantes de Bolivia. Esta resolución nos asigna los recursos por parte del Ministerio de Salud y que se encuentran en el Programa Anual de Caja (PAC) del Ministerio de Hacienda para el desembolso, ingresan esos recursos al hospital y arrancamos los procesos de contratación y ejecución”.

Proyectos de salud en beneficio de la población

Entre los aportes que ha realizado el Ministerio de Salud durante este periodo en la población del Alto oriente de Caldas, se destacan la inversión de $ 6.530 millones para 7 equipo básicos y un equipo especializado; $ 10.231 millones para infraestructura incluida la adecuación de 10 puestos de salud que se encuentran en ejecución y contratación; $ 1.060 millones para entrega de tres ambulancias y 678 millones de pesos para el programa de atención psicosocial PAPSIVI, salud para víctimas del conflicto armado.

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“Ya tenemos recursos asignados para los vehículos medicalizados, ya tenemos una, esperamos en las próximas semanas las otras dos, logramos adquirir el par de marcas reconocidas y con buenas características para nuestra topografía. También nos entregaron recursos para la recuperación de 10 puestos de salud, de los cuales ya tenemos terminados cuatro y estamos en contratación de los otros seis. Igualmente, en 2024 y 2025 contamos con equipos básicos de especialistas, gracias a los recursos del ministerio contratamos en el hospital cuatro especialidades para atender a los habitantes de Marquetalia, Manzanares y Pensilvania”, describe el mandatario municipal.

Esta es la segunda visita oficial del Ministro de Salud a Pensilvania.