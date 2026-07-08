Fecha inicio de funciones del Congreso Colombia 2026: En julio se instalará el nuevo senado y cámara

Imagen de referencia de la Plaza de Bolívar, apuntando hacia el Congreso. (Crédito: Getty Images) / A la derecha, imagen del interior del Congreso de la República. (Cortesía: Colprensa - Catalina Olaya).

A inicio de marzo los colombianos salieron a las urnas para definir a los integrantes del Congreso de la República de durante el periodo 2026-2030, máximo órgano de la Rama Legislativa que puede elaborar, interpretar, reformar y derogar leyes y códigos en el país.

Esto significa el inicio de un ciclo que ya cuenta con varios compromisos desde su posesión: Asumir una agenda marcada por la conformación de sus órganos de dirección, la elección de altos funcionarios del Estado y la discusión de las primeras reformas que impulsará el gobierno del presidente Abelardo de la Espriella.

¿Cuándo toma posesión el Congreso de la República 2026-2030?

El artículo 174 de la Constitución Política de Colombia (1991) establece que el jueves 20 de julio (día de la independencia) los senadores y representantes electos iniciarán un nuevo periodo legislativo durante cuatro años.

Téngase en cuenta que esta posesión no aplica para el próximo presidente de Colombia, quien lo realizará se realizará el viernes 7 de agosto de 2026, en conmemoración a la Batalla de Boyacá.

¿Cómo quedaron conformadas las curules el senado?

El nuevo Congreso estará integrado por 103 senadores y 183 representantes a la Cámara. Así quedó el Senado de la república:

Pacto Histórico: 25 curules ordinarias y una curul de oposición (Iván Cepeda).

25 curules ordinarias y una curul de oposición (Iván Cepeda). Centro Democrático: 17 curules.

17 curules. Partido Liberal: 13 curules.

13 curules. Alianza Verde y aliados: 11 curules.

11 curules. Partido Conservador: 10 curules.

10 curules. Partido de la U: 8 curules.

8 curules. Cambio Radical: 7 curules.

7 curules. Ahora Colombia: 5 curules.

5 curules. Salvación Nacional: 4 Curules.

Respecto a la cámara de representantes, estos son los partidos con más curules dentro del territorio:

Pacto Histórico: 42 curules.

42 curules. Centro Democrático: 30 curules.

30 curules. Partido Liberal: 26 curules.

26 curules. Partido Conservador: 19 curules.

19 curules. Coalición Alianza por la vida: 14 curules.

14 curules. Cambio Radical y Partido de la U: 12 curules cada uno.

¿Cuáles serán los primeros retos del nuevo Congreso?

Inicialmente, el nuevo Congreso de la República deberá designar a los presidentes y vicepresidentes del Senado y de la Cámara de Representantes para el periodo 2026-2027. Estos están encargados de dirigir los debates durante el primer año de la legislatura.

Asimismo, los congresistas deberán decidir si renuevan o mantienen en sus cargos a los secretarios generales de ambas cámaras, que en estos últimos dos años estuvieron a cargo de Diego González en el Senado y Jaime Lacouture en la Cámara.

En materia legislativa, será de suma importancia la reforma tributaria que plantea presentar el Gobierno Petro el mismo 20 de julio. También destacarán el nuevo Plan Nacional de Desarrollo, una iniciativa anticorrupción y un paquete de medidas orientadas a reducir el tamaño del Estado una vez asuma Abelardo De la Espriella.

También en agosto destaca la elección del nuevo contralor general de la república para el periodo 2026-2030, donde los parlamentarios deberán escoger entre los 10 finalistas. Posteriormente, los parlamentarios deberán escoger a los nuevos magistrados del Consejo Nacional Electoral, mediante el sistema de cifra repartidora que garantiza representación a las diferentes fuerzas políticas.

También puede consultar: Gobierno de Abelardo de la Espriella: así va conformado su gabinete de ministros

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