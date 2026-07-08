Procuraduría pide que proceso de empalme se haga “pronto y con respeto” tras choques

El procurador general de la Nación, Gregorio Eljach Pacheco, pidió a los equipos del gobierno saliente y del gobierno entrante a cumplir con rigor las normas que regulan el proceso de empalme, al recordar que la Constitución le asigna al Ministerio Público la protección del ordenamiento jurídico durante la transición entre administraciones.

“El empalme debe entenderse como un proceso administrativo obligatorio y estratégico orientado a entregar formalmente la Administración Pública, sus recursos, los asuntos pendientes, los riesgos, los logros y los soportes documentales”, afirmó el jefe del Ministerio Público, quien insistió en que ese procedimiento debe desarrollarse con estricto apego a la ley.

Eljach explicó que la legislación colombiana establece parámetros para la transición de gobiernos y señaló que, en cumplimiento de sus funciones constitucionales, hace un llamado a los responsables de ese proceso para que observen de manera rigurosa las disposiciones que regulan esa etapa.

Más allá del empalme, el procurador invitó a fortalecer la confianza en las instituciones y a tramitar las diferencias políticas por las vías democráticas. En ese sentido, aseguró que “si consolidamos la Paz Democrática, los canales institucionales serán los únicos válidos para la transformación social que requiere Colombia”.

También señaló que Colombia atraviesa una “legítima transición democrática”, luego de que, según dijo, el mayor número de ciudadanos en la historia participara libremente en las urnas para elegir al nuevo Congreso de la República y al nuevo mandatario.

Eljach sostuvo que el debate electoral está llegando a su fin dentro de los cauces institucionales. “Podemos decirle a Colombia y al mundo que nuestra democracia ha superado una nueva prueba con éxito. Como en todas las democracias, las controversias que deriven de reclamaciones serán resueltas en derecho por los jueces. Y ello está sucediendo”, concluyó.

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