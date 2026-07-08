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08 jul 2026 Actualizado 16:07

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Experto advirtió que la suspensión del alto el fuego aleja a EE. UU. e Irán de un acuerdo final

Según explicó el investigador de origen iraní Ehsan Rahimi Dashti, la suspensión del alto el fuego demuestra que Washington ya no considera la vía negociadora como un camino sólido hacia un acuerdo.

Experto advierte que la suspensión del alto el fuego aleja a EE. UU. e Irán de un acuerdo final

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Maria José Castro

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Comunicadora Social - Periodista con experiencia en investigación, periodismo digital y optimización...

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