Trump da por terminado el alto el fuego con Irán: “No quiero negociar más” tras nueva escalada

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que considera terminado el acuerdo marco de alto el fuego con Irán y afirmó que ya no está dispuesto a continuar las negociaciones con Teherán.

“Para mí se ha acabado. No quiero negociar con ellos, porque son basura. Son gente enferma, dirigida por gente enferma, mala, violenta. Si tuvieran un arma nuclear, lo usarían”, declaró Trump ante la prensa durante la segunda jornada de la cumbre de líderes de la OTAN, celebrada en Ankara, junto al secretario general de la Alianza, Mark Rutte.

El mandatario estadounidense también cuestionó la disposición del Gobierno iraní para mantener conversaciones.

“Por mi parte, negociar con ellos es sólo malgastar tiempo. Ellos mienten. Estábamos de acuerdo, no habrá armas nucleares. Ellos hablan con la prensa y dicen que nunca hemos hablado de esto. ¿Qué les pasa? Están majara”, afirmó.

Además, concluyó que, a su juicio, “esto ha terminado” y calificó a los dirigentes iraníes como “un grupo de mentirosos”.

Acusaciones contra el régimen iraní

Durante su intervención, Trump acusó al Gobierno iraní de reprimir violentamente a la población y aseguró que “hasta ahora han matado a 54.000 personas que estaban protestando”, en referencia a las manifestaciones registradas en enero pasado.

“Cuando te preguntas por qué no se han hecho con el poder, es porque están muertos. Los han matado. Nadie se hará con el poder. No tienen fusiles, y el otro bando tiene metralletas y los matan”, sostuvo.

Ataques entre Estados Unidos e Irán

Las declaraciones del presidente estadounidense llegan después de una nueva escalada militar entre Washington y Teherán.

Según Trump, Estados Unidos atacó objetivos iraníes durante la noche, luego de que, según afirmó, Irán lanzara proyectiles contra embarcaciones que transitaban por el estrecho de Ormuz.

“Les dijimos haced el funeral, y en lugar de eso empiezan a lanzar cohetes contra buques ayer. Así que les dimos duro anoche, muy duro”, aseguró el mandatario, en referencia al funeral del líder supremo iraní, Alí Jamenéi.

Por su parte, Irán respondió con ataques contra bases militares estadounidenses ubicadas en varios países del golfo Pérsico, en una nueva ronda de represalias entre ambos países.

Sanciones y negociaciones

Antes de los más recientes enfrentamientos, Estados Unidos revocó la autorización para la venta de petróleo iraní en los mercados internacionales, una medida adoptada tras los ataques contra embarcaciones en el estrecho de Ormuz.

Aunque Trump reiteró que no confía en las conversaciones con Teherán, indicó que sus enviados, Steve Witkoff y Jared Kushner, podrán continuar los contactos si así lo consideran.

“Ahora bien, dejaré que nuestros maravillosos negociadores sigan hablando, si quieren, pero yo no lo veo. No me gusta esa gente”, concluyó el presidente estadounidense.