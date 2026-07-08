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Alianza entre EE. UU. y Europa es clave para la seguridad global: Presidente de Letonia, Rinkēvičs

El presidente de Letonia, Edgars Rinkēvičs, aseguró en 6AM W de Caracol Radio que Estados Unidos y Europa atraviesan un momento en el que la cooperación entre ambas partes resulta indispensable para enfrentar los principales desafíos internacionales.

Durante la entrevista con Julio Sánchez Cristo, afirmó que en la reunión quedó claro que ninguna de las dos partes puede actuar de manera aislada y que la fortaleza de la alianza dependerá de la capacidad de coordinar acciones en materia de defensa, seguridad y política internacional.

“Todos hemos entendido que Estados Unidos necesita a Europa y Europa necesita a Estados Unidos”, señaló.

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Defensa y seguridad, entre las prioridades de la alianza

El mandatario indicó que uno de los principales objetivos es fortalecer las capacidades de defensa y seguridad de los países aliados.

En ese sentido, hizo referencia al compromiso del 5 % acordado durante la cumbre realizada el año pasado en La Haya, señalando que ahora corresponde avanzar en la implementación de esa promesa para reforzar la capacidad de respuesta de la alianza frente a los desafíos internacionales.

Escuche la entrevista completa AQUÍ: