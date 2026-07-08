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OTAN seguirá siendo organización de defensa colectiva más exitosa del mundo: presidente de Lituania

El presidente de Lituania, Gitanas Nausėda, pasó por los micrófonos de 6AM W desde Ankara, capital de Turquía y en donde se hace la Cumbre de la OTAN 2026, y dio una conclusión del encuentro de los líderes de la organización.

“El resultado de la conferencia es muy positivo, los países y Estados Unidos han enfatizado en la solidaridad y la unidad de la organización, lo que no solo significa cumplir con el 5% en gasto en defensa, sino también de la participación y contribución a diferentes misiones internacionales como la del estrecho de Ormuz”, dijo.

Destacó que Lituania está cumpliendo con esas condiciones y cree que más países seguirán sus pasos porque demuestra solidaridad y unidad en la OTAN.

¿OTAN se mantendrá unida?

“Absolutamente. Seguirá siendo la organización de defensa colectiva más exitosa del mundo y tiene el deber de seguir colaborando”, concluyó.

Escuche la entrevista completa aquí: