OTAN seguirá siendo organización de defensa colectiva más exitosa del mundo: presidente de Lituania
En conversación con 6AM W, el presidente de Lituania destacó la unión y la solidaridad de la OTAN en medio de la cumbre en Ankara.
OTAN seguirá siendo organización de defensa colectiva más exitosa del mundo: presidente de Lituania
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El presidente de Lituania, Gitanas Nausėda, pasó por los micrófonos de 6AM W desde Ankara, capital de Turquía y en donde se hace la Cumbre de la OTAN 2026, y dio una conclusión del encuentro de los líderes de la organización.
“El resultado de la conferencia es muy positivo, los países y Estados Unidos han enfatizado en la solidaridad y la unidad de la organización, lo que no solo significa cumplir con el 5% en gasto en defensa, sino también de la participación y contribución a diferentes misiones internacionales como la del estrecho de Ormuz”, dijo.
Destacó que Lituania está cumpliendo con esas condiciones y cree que más países seguirán sus pasos porque demuestra solidaridad y unidad en la OTAN.
¿OTAN se mantendrá unida?
“Absolutamente. Seguirá siendo la organización de defensa colectiva más exitosa del mundo y tiene el deber de seguir colaborando”, concluyó.
Escuche la entrevista completa aquí:
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Felipe Lara
Comunicador social y periodista de la universidad Jorge Tadeo Lozano. Inicié mi trayecto en los medios...