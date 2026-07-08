Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

08 jul 2026 Actualizado 16:12

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
6AM W6AM WInternacional

OTAN seguirá siendo organización de defensa colectiva más exitosa del mundo: presidente de Lituania

En conversación con 6AM W, el presidente de Lituania destacó la unión y la solidaridad de la OTAN en medio de la cumbre en Ankara.

OTAN seguirá siendo organización de defensa colectiva más exitosa del mundo: presidente de Lituania

OTAN seguirá siendo organización de defensa colectiva más exitosa del mundo: presidente de Lituania

00:00:0003:06
Descargar

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Añadir Caracol Radio en Google

El presidente de Lituania, Gitanas Nausėda, pasó por los micrófonos de 6AM W desde Ankara, capital de Turquía y en donde se hace la Cumbre de la OTAN 2026, y dio una conclusión del encuentro de los líderes de la organización.

“El resultado de la conferencia es muy positivo, los países y Estados Unidos han enfatizado en la solidaridad y la unidad de la organización, lo que no solo significa cumplir con el 5% en gasto en defensa, sino también de la participación y contribución a diferentes misiones internacionales como la del estrecho de Ormuz”, dijo.

Destacó que Lituania está cumpliendo con esas condiciones y cree que más países seguirán sus pasos porque demuestra solidaridad y unidad en la OTAN.

¿OTAN se mantendrá unida?

“Absolutamente. Seguirá siendo la organización de defensa colectiva más exitosa del mundo y tiene el deber de seguir colaborando”, concluyó.

Escuche la entrevista completa aquí:

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Escucha el audio

00:00:0003:06
Descargar
Felipe Lara

Felipe Lara

Comunicador social y periodista de la universidad Jorge Tadeo Lozano. Inicié mi trayecto en los medios...

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir