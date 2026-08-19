“Haremos que el INS brille y se consolide como brazo científico de la salud pública”, Zulma Cucunubá

Zulma Cucunubá es médica de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, con una trayectoria dedicada al estudio de enfermedades infecciosas

Boyacá

En sus redes sociales la ministra de Salud, Ana María Vesga le dio la bienvenida a la directora del Instituto Nacional de Salud, la destacada médica y científica boyacense, Zulma Cucunubá.

“Su nombramiento ha sido recibido con entusiasmo en la comunidad científica que es la mejor señal de la importancia que la institución tiene en el ecosistema de salud y en la recuperación de las capacidades técnicas. Honrada de contar con otra maravillosa mujer en este gran equipo al servicio de la salud de todos los colombianos”, escribió la ministra.

Zulma Cucunubá es médica de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, con una trayectoria dedicada al estudio de enfermedades infecciosas. Su formación la llevó a especializarse en Salud Pública en la Universidad Nacional de Colombia y a doctorarse en Epidemiología en el Imperial College London, donde también adelantó un posdoctorado en modelamiento de infecciones globales y vacunas. Llega al INS después de dirigir el Instituto de Salud Pública de la Pontificia Universidad Javeriana, con una carrera marcada por el modelamiento matemático, la vigilancia epidemiológica y la preparación del país frente a epidemias.

La Asociación de Epidemiología de Colombia celebró la llegada de la médica boyacense al Instituto Nacional de Salud y anuncio, “apoyo en todo lo que necesite”.

Por su parte la doctora Zulma agradeció a la ministra Ana María Vesga y anunció que hará todo para que el Instituto brille.

“Gracias por el honor y la oportunidad. Haremos que el Instituto Nacional de Salud brille y se consolide como el brazo científico de la salud pública en Colombia”.