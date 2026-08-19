Rusia anuncia un nuevo canje de prisioneros de guerra con Ucrania: 103 de cada bando

Primer grupo de soldados rusos entregados por las autoridades ucranianas. FOTO: Russian Defense Ministry/Anadolu via Getty Images / Anadolu

El Ministerio de Defensa de Rusia anunció este miércoles un nuevo canje de 103 prisioneros de guerra por cada bando.

“Del territorio controlado por el régimen de Kiev regresaron 103 militares rusos. A cambio fueron entregados 103 prisioneros de guerra de las Fuerzas Armadas de Ucrania”, informó el Ministerio de Defensa ruso en su canal de MAX, la red de mensajería rusa.

Moscú informó del canje cuando los prisioneros rusos intercambiados se encontraban en Bielorrusia, donde aseguró que recibieron la ayuda psicológica y médica necesarias.

Mediación humanitaria de Emiratos Árabes Unidos

Los militares canjeados fueron atendidos por la nueva defensora del pueblo rusa, Yana Landrátova, añadió el mando castrense.

Según el Ministerio de Defensa ruso, el intercambio fue posible gracias a la mediación humanitaria de Emiratos Árabes Unidos, que ya facilitó otros canjes de este tipo.

El anterior canje, de 160 prisioneros de cada bando, tuvo lugar el pasado 26 de junio.

Además, el pasado 13 de agosto ambas partes efectuaron un intercambio de civiles retenidos -ocho rusos y siete ucranianos-, y un canje de cuerpos de soldados caídos en combate, de 261 ucranianos y 24 rusos.