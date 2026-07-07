¿Qué es un usuario de WhatsApp? Explicación de la nueva actualización y cómo reservar su nombre

Según lo explica la página web oficial de WhatsApp, los nombres de usuario son una nueva función dentro de la aplicación que le permitirá a los usuarios crear un identificador único (por ejemplo, @Nombre123) para mantener el número de teléfono de las personas privado.

Con esta nueva herramienta, su número de celular no podrá ser visible al momento de enviar un mensaje o realizar una llamada a otra persona que aún no lo haya agregado a sus contactos; así mismo, puede proporcionar dicho nombre de usuario sin la necesidad de dar su número de teléfono para que se puedan poner en contacto con usted en WhatsApp.

“Los nombres de usuario en WhatsApp se están implementando de forma gradual durante los próximos meses y es posible que aún no estén disponibles para usted. Mientras tanto, puede reservar el nombre de usuario”, resaltó. La página de la aplicación.

Le puede interesar: ¿El RUI cambiará la clasificación del Sisbén? Ya inició el periodo de transición en Bogotá.

¿Cómo reservar un nombre de usuario en WhatsApp?

Si aún no sabe cómo llevar a cabo este proceso, no se preocupe, ya que aquí le compartiremos el paso a paso para que lo pueda llevar a cabo, todo directamente desde la aplicación.

Deberá ingresar a la aplicación (WhatsApp) .

. Ubique los tres puntos en la parte superior derecha y haga clic.

Realice hacia abajo y seleccione la opción ‘ cuenta ’.

’. A continuación se le desplegará una serie de apartados donde, en la sección ‘ Tu cuenta ’, deberá seleccionar la opción ‘ Nombre de usuario ’.

’, deberá seleccionar la opción ‘ ’. Aquí ya podrá llevar a cabo el registro de su nombre de usuario, el mismo que podrá ser el mismo de otras redes sociales que estén asociadas en Meta o uno totalmente nuevo que se encuentre disponible.

“Cada cuenta tiene un nombre de usuario único. Si reservas un nombre de usuario, se te guardará y los demás no podrán reclamarlo. Si el nombre de usuario que quieres ya está en uso, deberás elegir otro. Algunos nombres de usuario están reservados para empresas, gobiernos y figuras públicas, y no pueden ser solicitados por otras personas”, señaló la aplicación.

También le puede interesar: Desde esta fecha en julio se reduce jornada laboral en Colombia: Así quedaría según Ley 2101 de 2021.

¿Cómo se pueden poner en contacto las personas utilizando el nombre de usuario?

Si usted no desea compartir su número de teléfono para poder ponerse en contacto con alguna persona por medio de la aplicación, también existe la posibilidad de generar un código QR o un enlace que remita directamente a las personas a su nombre de usuario.

Al igual que con el número de teléfono tradicional, otras personas pueden ingresar su nombre de usuario directamente en WhatsApp para iniciar una conversación. Es importante señalar que no habrá un directorio de búsqueda como en otras aplicaciones, ya que cada usuario será único y exacto.

Una vez que se inicie la conversación, la persona podrá ver tu nombre para mostrar, pero no tu número de teléfono (a menos que ya lo tenga guardado).

Así mismo, también se habilitó la opción para ponerle una clave a dicho usuario, misma configuración que tiene la finalidad de dar más control sobre quién puede contactar con usted con esta nueva alternativa.

Si usted activa una clave, las personas que quieran contactarlo por medio de su nombre de usuario deberán ingresar la clave de su nombre de usuario antes de poder enviarle un mensaje por primera vez.

Puede leer: ¿Quién es Haaland, cuál es su estatura, cuánto pesa y quién es la pareja del ‘cyborg’ noruego?

Escuchar Caracol Radio EN VIVO: