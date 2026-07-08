Cinco años del magnicidio: así está Haití a media década del asesinato de Jovenel Moïse

El país caribeño permanece en una profunda crisis en todos los niveles luego de que un grupo de mercenarios colombiano asesinara al presidente Jovenel Moïse el 7 de julio. (Foto: Caracol Radio / Getty )

El 7 de julio se cumplen cinco años del asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moïse, a manos de un grupo de mercenarios colombianos en su residencia privada en la capital haitiana, lo que profundizó la crisis del país caribeño en todos los ámbitos.

Estas son las cinco claves para comprender por qué la crisis de Haití hasta el día de hoy:

El crimen

Moïse fue asesinado el 7 de julio de 2021 en su residencia privada en Pétion-Ville, a las afueras de Puerto Príncipe, a manos de un grupo de mercenarios entre ellos 17 exmilitares colombianos, suceso por el hasta ahora han sido condenadas nueve personas en Estados Unidos.

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Según documentos judiciales, la conspiración se fraguó entre febrero y julio de 2021 en el sur de Florida (EE.UU.), que funcionó como centro de planificación y financiamiento del complot para derrocar al mandatario haitiano y reemplazarlo por alguien alineado con los intereses políticos y económicos de los conspiradores.

Las autoridades de Estados Unidos indicaron que el plan fue inicialmente presentado a los mercenarios colombianos como una operación de arresto legal con respaldo de agencias estadounidenses. Sin embargo, según testimonios, la operación derivó en el asesinato tras fallidos intentos de captura.

Crisis política profunda

Haití no celebra elecciones desde las presidenciales del 20 de noviembre de 2016, que ganó Moïse con su Partido Haitiano Tet Kale (PHTK), un proceso electoral que se llevó a cabo tras unos comicios desarrollados en octubre de ese año que fueron invalidados por el Consejo Electoral Provisional (CEP) en medio de acusaciones de fraude masivo.

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Moïse ejerció su presidencia hasta su asesinato el 7 de julio de 2021, un mandato durante el que se produjeron violentas protestas que pedían su renuncia en un contexto marcado por una crisis económica y acusaciones de corrupción.

En enero de 2020, tras no celebrarse las elecciones legislativas previstas para octubre de 2019, se clausuró el Poder Legislativo por expiración del mandato de los senadores y diputados salientes.

Soldados de Naciones Unidas patrullando Puerto Principe (Haití) mientras entrega dulces a un niño. (Foto: Shaul Schwarz/Getty Images) / Shaul Schwarz Ampliar Soldados de Naciones Unidas patrullando Puerto Principe (Haití) mientras entrega dulces a un niño. (Foto: Shaul Schwarz/Getty Images) / Shaul Schwarz Cerrar

En febrero de 2021 se produjo una crisis institucional por la interpretación constitucional del presidente Moïse de que su mandato concluía en febrero de 2022, mientras que partidos, sindicatos, iglesias y parte de la judicatura consideraban que la fecha de expiración de su mandato era el 7 de febrero de 2021.

Tras el asesinato de Moïse, Haití ha tenido varios primeros ministros:

Ariel Henry.

El interino Michel Patrick Boisver.

Gary Conille.

El actual, Alix Didier Fils-Aimé.

Didier ejercerá su cargo hasta la celebración de nuevas elecciones en Haití previstas para este año.

Las nuevas elecciones generales estaban previstas para agosto de este año, aunque pocos confían en su celebración debido a la inseguridad. Por su parte, Fils-Aimé afirmó en mayo que los comicios se celebrarían cuando hayan acabado con las bandas armadas.

Inseguridad, violencia y pandillas

El asesinato agravó la crisis de seguridad de Haití, donde unos años antes del magnicidio de Moïse empezaron a surgir y a consolidarse bandas armadas a causa de la crisis política y económica que atravesaba el país.

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En los años que siguieron al magnicidio, las bandas criminales han llegado a dominar la mayor parte de Puerto Príncipe, ciudad que actualmente controlan en alrededor del 75 %, además de extenderse hasta los departamentos de Centro y Artibonito.

Pandillas en Haití. Ampliar Pandillas en Haití. Cerrar

La violencia de bandas en Haití en lo que va de año ha causado al menos 2.310 muertos y 1.106 heridos, de acuerdo con la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Fotografía de dos cuerpos sin vida que yacen en los exteriores de la comisaría de Carrefour Aéroport, que fue incendiada por miembros de pandillas, en Puerto Príncipe (Haití). EFE/ Johnson Sabin / Johnson Sabin Ampliar Fotografía de dos cuerpos sin vida que yacen en los exteriores de la comisaría de Carrefour Aéroport, que fue incendiada por miembros de pandillas, en Puerto Príncipe (Haití). EFE/ Johnson Sabin / Johnson Sabin Cerrar

Misiones internacionales

En abril de este año, Haití recibió las primeras tropas, procedentes de Chad, de la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF, por sus siglas en inglés) creada en 2025 por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que sustituye a la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad (MSS), también creada por la ONU y que no tuvo los resultados esperados en el combate contra las bandas.

AME4677. PUERTO PRÍNCIPE (HAITÍ), 10/12/2024.- Policías patrullan este martes en Puerto Príncipe (Haití). La consternación y el repudio se apoderaron de Haití, tras la reciente matanza de más de 180 personas en Cité-Soleil, el mayor barrio de chabolas del país, ordenada por el jefe de la banda Wa Mikano ('Rey Mikano'). EFE/ Johnson Sabin / Johnson Sabin Ampliar AME4677. PUERTO PRÍNCIPE (HAITÍ), 10/12/2024.- Policías patrullan este martes en Puerto Príncipe (Haití). La consternación y el repudio se apoderaron de Haití, tras la reciente matanza de más de 180 personas en Cité-Soleil, el mayor barrio de chabolas del país, ordenada por el jefe de la banda Wa Mikano ('Rey Mikano'). EFE/ Johnson Sabin / Johnson Sabin Cerrar

La misión de la GSF cuenta actualmente en Haití con al menos 450 agentes procedentes de Chad, de un total estipulado de 5.500 miembros que se espera que lleguen al país caribeño progresivamente.

Desde octubre de 1990 hasta la actualidad, Haití ha sido escenario del despliegue de más de una decena de fuerzas o misiones de apoyo, mantenimiento, consolidación de la paz, seguridad o estabilización.

Crisis humanitaria asentada

De una población de unos 12 millones de personas, alrededor de 6,4 millones necesitan ayuda humanitaria en Haití, que atraviesa “la crisis humanitaria más severa del hemisferio occidental y la tercera del mundo, después de Palestina y Sudán”, de acuerdo con el secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, en su visita al país en junio.

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Vehículos y personas transitan por una calle este martes en Puerto Príncipe (Haití). EFE/ Mentor David Lorens / Mentor David Lorens Ampliar Vehículos y personas transitan por una calle este martes en Puerto Príncipe (Haití). EFE/ Mentor David Lorens / Mentor David Lorens Cerrar

La inseguridad causada por las bandas ha provocado que 1,5 millones de personas hayan sido desplazadas al interior del país. Además, alrededor de 6 millones de personas enfrentan inseguridad alimentaria severa.