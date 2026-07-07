Los 5 centros comerciales más grandes de Bogotá tienen más de 100.000 m2 de superficie ¿Dónde quedan?

En Colombia es muy popular hacer plan para ir visitar centros comerciales, la gran mayoría de ellos ofrecen una amplia variedad de opciones para el entretenimiento de grandes, chicos y de familias completas.

Lea también: Los 10 centros comerciales más grandes de Colombia: El n.°1 tiene una extensión de 260.000 m²

Es por esto por lo que la oferta es cada vez mayor y hay mucha más competencia. En Caracol Radio le comentamos cuál es el ranking de los centros comerciales más grandes de Bogotá:

Estos son los centros comerciales más grandes de Colombia:

05.Parque La Colina en Bogotá:

Parque La Colina se ha convertido en uno de los favoritos de los bogotanos desde su apertura en 2016. Este moderno complejo combina una arquitectura elegante con una excelente oferta comercial y espacios amplios ideales para disfrutar en familia o con amigos.

Dirección: Cra 58d # 146 – 51, Bogotá

Cra 58d # 146 – 51, Bogotá Tamaño: 120.000 m² de superficie comercial

120.000 m² de superficie comercial Número de tiendas: 240

04. Plaza Central, Bogotá

Este centro comercial ubicado en Puente Aranda llegó para cambiar la vida de las personas que trabajan y viven en el centro occidente de Bogotá y en poco tiempo se convirtió en un ícono de la zona de las Américas, ejemplo del cuidado por los detalles y de experiencias únicas para los visitantes y compradores.

Dirección: Carrera 65 # 11 – 50, Bogotá

Carrera 65 # 11 – 50, Bogotá Tamaño: 175.000 m² de superficie comercial

175.000 m² de superficie comercial Número de tiendas: 340

03. Centro Comercial Santafé, Bogotá

Este Centro Comercial es ideal para visitantes y anunciantes. Donde la felicidad está presente en los momentos de compra, diversión y entretenimiento, con una experiencia única en cada visita.

Dirección: Calle 185 #45 – 03, Bogotá

Calle 185 #45 – 03, Bogotá Tamaño: 215.000 m² de superficie comercial

215.000 m² de superficie comercial Número de tiendas: 570

Le puede interesar: Comercio en Bogotá considera que el Mundial ha tenido un impacto positivo en ventas

02. Mallplaza NQS, Bogotá

En el corazón de Bogotá se encuentra Mallplaza NQS, uno de los centros comerciales más grandes de Colombia y un referente de la modernización del comercio en la capital. Aquí se encuentran grandes tiendas como por ejemplo el único IKEA de la ciudad.

Dirección: Avenida Carrera 30 (NQS) # 19-80, Bogotá

Avenida Carrera 30 (NQS) # 19-80, Bogotá Tamaño: 240.000 m² de superficie comercial

240.000 m² de superficie comercial Número de tiendas: más de 400

01. Centro Mayor, Bogotá

Centro Mayor es el segundo de los centros comerciales más grandes de Colombia y el más extenso de Bogotá. Con más de 238.000 metros cuadrados de superficie y alrededor de 300 tiendas, es un referente del comercio moderno en el país. Su diseño está dividido en plazas temáticas inspiradas en el mundo del circo, lo que crea un ambiente familiar, colorido y muy atractivo para quienes disfrutan de las compras y el entretenimiento.

Dirección: Calle 38A Sur # 34D-51, Bogotá

Calle 38A Sur # 34D-51, Bogotá Tamaño: 245.000 m² de área construida

245.000 m² de área construida Número de Tiendas: 449 tiendas

Más información: Los centros comerciales con mayores ingresos en Bogotá, según estudio: el n.º 1 logró 69 billones

Escuche Caracol Radio EN VIVO aquí: