Así es el hangar en el aeropuerto de Maiquetía, Venezuela, a donde llegan las ayudas humanitarias

Caracol Radio accedió en exclusiva a la rampa cuatro del aeropuerto de Maiquetía, donde constantemente están llegando todas las ayudas humanitarias para apoyar la emergencia de Venezuela tras el paso de los dos terremotos que impactaron a este país el pasado 24 de junio.

En este hangar se pueden ver cientos de cajas y grúas moviendo y acomodando las ayudas que llegan a esta terminal aérea que, recordemos, está cerrada para vuelos comerciales; solo está habilitada para vuelos con ayuda humanitaria.

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Es un lugar custodiado exclusivamente por militares venezolanos, que son los que dicen cómo se ordena la carga, en dónde se pone, qué sale primero, quién la saca y a qué puntos de distribución debe enviarse. Cada cierto tiempo llegan camiones al hangar y allí cargan las ayudas, pero nadie informa ni pregunta para dónde van. Quien ingresa allí ya tiene órdenes precisas.

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Según pudo establecer Caracol Radio, como las personas que estaban en los parques y plazas fueron trasladadas a colegios y coliseos, ahora la coordinación será más directa y las ayudas se podrán entregar de manera oportuna.

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La razón para que estén de manera controlada en este hangar, entregar la rampa cuatro del aeropuerto de Maiquetía, Venezuela, es porque esta emergencia estará activa a largo plazo, y en los llamados campamentos transitorios las personas estarían entre seis meses y un año y deben asegurar que estas ayudas duren el tiempo que necesitan, mientras se avanza en la fase de reconstrucción de las zonas devastadas por el impacto de estos dos terremotos.

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