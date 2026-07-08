¿Cómo avanza el proceso para recuperar el coliseo del barrio La Patria de Armenia?

Armenia

Recordemos que en el mes de abril el tribunal administrativo del Quindío confirmó el fallo del Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Armenia donde declaró administrativamente responsables a la gobernación del Quindío por el daño patrimonial del Coliseo del barrio La Paria y a raíz de eso ordenó su recuperación.

Precisamente Alexander Quintero de la junta de acción comunal del barrio reconoció que a través de las redes sociales dieron a conocer las intervenciones que se vienen realizando como la pintura de las gradas, sin embargo, considera no es suficiente para recuperar el importante espacio deportivo.

“Estas adecuaciones de este coliseo se dan por un fallo judicial, una acción de tutela que lo hizo la misma comunidad. En ningún momento es una iniciativa de la gobernación que quiso arreglarlo. Si no se interpone la acción de tutela, no lo realizan, También queremos hacer claridad a toda la audiencia que la Junta de Acción Comunal del barrio La Patria no tiene injerencia sobre este escenario deportivo", mencionó.

Afirmó es clave generar el proceso de intervención en el techo que es una de las mayores afectaciones por el abandono de tantos años y por la falta de mantenimiento con el objetivo de que el lugar realmente sea recuperado en su totalidad.

“Nos ha generado muchas afectaciones por el tema de el abandono, que la gente estaba utilizando esto para tirar escombros, basura. Adicionalmente con estas mejoras que está haciendo la Gobernación, nuestras páginas han colapsado recibiendo múltiples quejas que porque no colocan el el techo, que porque están pintando de esta manera", dijo.

Destacó que la orden está enfocada en un coliseo y no un polideportivo porque ya existen ese tipo de escenarios, pero no un coliseo como tal por lo que aspiran sea direccionado todo el tema de la recuperación en ese sentido.

“No está bien porque la orden es un coliseo, no hacer un polideportivo. De hecho nuestro barrio cuenta con una cancha de fútbol, un polideportivo aquí en la mitad del barrio y un polideportivo más grande en la parte de adelante, en la entrada donde está una cancha de microfútbol y una de básquetbol", sostuvo.

Es de anotar que el escenario deportivo registraba dificultades en su infraestructura lo que impedía el uso por parte de la comunidad así que decidieron emprender acciones legales para recuperarlo.