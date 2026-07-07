Recuperan bicicletas que habían sido hurtadas de local al norte de Armenia

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Armenia

En un establecimiento comercial de bicicletas ubicado en los bajos del conjunto residencial Horeb al norte de la capital quindiana se registró un hurto.

En cámaras de seguridad quedó evidenciado como un grupo de personas con uniformes simulan pertenecer a una empresa y generan el daño a la puerta donde ingresan para llevarse varias bicicletas de alta gama.

El reporte lo entregó el secretario de Gobierno de la ciudad, Carlos Arturo Ramírez indicó que una vez conocieron del hecho se generó una operación de seguimiento y de cierres viales con el fin de lograr la ubicación de las bicicletas hurtadas por lo que lograron su recuperación.

Además, explicó que no hubo capturas en medio del procedimiento policial entendiendo que, aunque se tienen identificadas las personas involucradas en el hecho delictivo no hubo flagrancia.

Resaltó que en el marco de la recuperación de los objetos hurtados liderada por la Policía de Carreteras del Quindío en la vía La Línea lograron identificar que los delincuentes se dirigían hacia el departamento de Cundinamarca de donde son oriundos.

Empresario afectado

A través de las redes sociales del establecimiento comercial the cycling station el empresario afectado agradeció a las personas que mostraron su solidaridad frente al caso delictivo y a las autoridades por la recuperación de las bicicletas hurtadas.

Destacó que por fortuna contaban con un sistema de alarmas lo que alertó a los delincuentes e impidió que el hurto fuera mayor.

Relató que de tanto afán por huir del lugar tres de las seis bicicletas que habían sido hurtadas cayeron de la camioneta mientras estaba en movimiento, pero la comunidad fue clave para apoyar en el proceso con el objetivo de ingresarlas nuevamente a la tienda.

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Es de anotar que no es el primer hurto que se registra en este importante sector de la ciudad, en el mes de abril empresarios reportaron el robo de dinero en efectivo y hasta del tarro de dulces en una barbería.