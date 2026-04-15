Tribunal Administrativo del Quindío confirma fallo, gobernación debe intervenir coliseo de La Patria

Armenia

El tribunal administrativo del Quindío confirmó el fallo del Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Armenia donde Declaró administrativamente responsables a la gobernación del Quindío por el daño patrimonial del coliseo La Patria en Armenia, representado en el perjuicio, detrimento o deterioro de los bienes o recursos públicos

En el fallo confirmado por el tribunal Ordena a la gobernación del Quindío realizar las apropiaciones presupuestales para los estudios y diseños correspondientes que permitan valorar los daños y la recuperación de la infraestructura a un estado operativo y funcional conforme a la normatividad civil aplicable y la realización y ejecución de las obras de adecuación, mejora y habilitación de la infraestructura del coliseo mencionado y devolver esta infraestructura a su estado inicial.

En Caracol Radio Armenia hablamos con María José González estudiante de derecho la Universidad Alexander Von Humboldt que fue la encarga de interponer la acción popular “junto a mis compañeros Andrés Pimienta y Robinson Vélez queremos contarles que este no fue un camino fácil. Fueron tres años de lucha, de insistir, de no rendirnos frente a la banda del colegio del barrio de la patria. Hoy le hablamos a la comunidad del Quindío, especialmente a los habitantes del barrio de la patria y a todos los sectores cercanos de Armenia.

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Durante todo este tiempo vimos cómo este espacio que debería ser parte del deporte y la comunidad seguía deteriorándose, afectando la seguridad, el ambiente y la calidad de vida de todos. Por eso decidimos actuar. Presentamos una acción popular con un objetivo muy claro, que se reconociera que este abandono estaba vulnerando derechos colectivos, que las autoridades asumieran su responsabilidad y que se tomaran medidas reales para recuperar el Coliseo, afirmó la estudiante.

Pedimos que si se hacen estudios serios, que se asignaran recursos y que se ejecutaran las obras necesarias para devolverle este espacio a la comunidad.

Hoy después de todo este proceso, podemos decir con orgullo que la justicia nos dio la razón. El juez no solo reconoció la vulneración de derechos, sino que ordenó acciones concretas, mantenimiento inmediato, estudios técnicos, asignación total del presupuesto y la ejecución de las obras con tiempos definidos.

Y aunque el departamento del Quindío apeló, el Tribunal Administrativo confirmó esa decisión. Eso significa algo muy claro, que ya no hay excusas. Las autoridades están obligadas a cumplir, a intervenir y a recuperar ese espacio que es de todos. Esto es un logro colectivo, de quienes creíamos que sí se podía. Y hoy decimos con firmeza, ya no más al abandono. Estaremos eh vigilando que este fallo se cumpla porque el Coliseo de la Patria le pertenece a toda la comunidad.