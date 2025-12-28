Fallo en primera instancia ordena recuperar el coliseo de La Patria en Armenia

Armenia

Y es que el escenario deportivo registra dificultades evidentes en su infraestructura lo que impide el uso por parte de la comunidad así que decidieron emprender acciones legales para recuperarlo.

Se trata de Maria José González estudiante de la Universidad Alexander Von Humboldt junto con Robinson Vélez Cardona, y Andrés Felipe Pimienta quienes realizaron todo el proceso en pro de la ciudadanía del barrio La Patria de la ciudad.

En efecto El Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Armenia falló en primera instancia a favor de la comunidad puesto que declaró la responsabilidad del departamento del Quindío en la vulneración de los derechos colectivos al goce del espacio público y al municipio de Armenia en la vulneración de los derechos colectivos al goce de un ambiente sano, así como, la seguridad y salubridad pública.

Asimismo, el Juzgado condenó al departamento del Quindío, para que a partir de la ejecutoria de la sentencia realice mantenimiento del escenario deportivo coliseo La Patria con una frecuencia mensual, garantizando la limpieza de las instalaciones, la poda de la maleza y evitando la acumulación de residuos sólidos y empozamiento de aguas dentro del el escenario y sus áreas comunes.

Además, para que el escenario deportivo se abra al público dentro de los tres (3) meses siguientes a la finalización de la obra de adecuación. En primer lugar, consultamos al líder del barrio La Patria de la ciudad, Julián Ramírez quien celebró la medida puesto que considera son muchos años de lucha para que el coliseo sea usado como se debe.

Reconoció que es triste evidenciar el actual panorama puesto que el deterioro es total del techo, gradas lo que no permite el uso y nunca habían obtenido respuesta así que considera es clave el respaldo del Juzgado.

¿Qué dicen desde la gobernación del Quindío?

Sobre la situación consultamos desde Caracol Radio a la secretaria de Representación Judicial de la gobernación departamental, Isabel Cristina Lezama quien manifestó que desde el pasado 15 de diciembre el Juzgado falló en primera instancia la acción popular interpuesta por diferentes actores del barrio La Patria en contra del departamento del Quindío y del municipio de Armenia con el fin de amparar sus derechos colectivos al uso del escenario deportivo.

Explicó que la decisión no se encuentra en firme y posterior a la notificación inició la vacancia judicial por eso los términos para la interposición de los recursos correspondientes todavía están vigentes por lo que apelarán la decisión con el objetivo de exponer las razones para que sea revocada o modulada al amparo de los derechos de la entidad territorial.

Sostuvo que desde el departamento no lograron eco ante el municipio de Armenia para lograr en conjunto ejecutar acciones para la recuperación del escenario, sin embargo, manifestó que actualmente desarrollan diferentes actividades como el desmonte de la cubierta para que en el menor tiempo se pueda permitir el uso.