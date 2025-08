Coliseo del barrio La Patria de Armenia, 10 años de abandono, deterioro y promesas incumplidas

Armenia

Desde la secretaría de Infraestructura del Quindío evalúan las medidas para recuperar el coliseo de La Patria de Armenia

Frente al deterioro que presenta el escenario deportivo ubicado en el barrio La Patria de la ciudad, consultamos a Claudia Toro quien es la jefe de infraestructura social de la gobernación del departamento.

Ingresa al canal de WhatsApp de Caracol Radio Armenia

Precisamente dio a conocer que hace ocho días recibió un diagnóstico del estado actual del coliseo evidenciando que la estructura como tal es muy buena e incluso la gradería, sin embargo, es clave realizar un mantenimiento.

Reconoció que la complejidad se centra en la cubierta puesto que es la de mayor deterioro por eso están evaluando las medidas para generar la intervención correspondiente. Explicó que dentro de una mesa de trabajo que se llevó a cabo con diferentes dependencias de la administración departamental analizaron la posibilidad de quitar la cubierta y que el escenario pudiera quedar a cielo abierto, aunque fue clara que no es una decisión que tome la secretaría puesto que solo es una propuesta.

Qué dicen líderes comunales

Caracol Radio Armenia 1150 AM en tu barrio. Escuchamos tus quejas, tus denuncias, tus peticiones, tus historias, tus logros y tus proyectos.

Julián Ramírez, líder comunal del barrio La Patria de Armenia ubicado en la comuna 4 de la ciudad expresó “El tema del Coliseo para nadie es un secreto que ya lleva más de casi 10 años abandonado. Por la administración pasada y por la administración que está ahora.

De verdad que se le hace un llamado comedidamente al gobernador del Quindío para haga una mesa de trabajo, se siente con nosotros y por favor, nos ayude.

Son más de 32 barrios que se benefician de ese Coliseo y pues lo que acaba de escuchar de la funcionaria, pues yo creo que no estoy de acuerdo porque ella dice que sí, que está bien, pero cómo van a dejar un coliseo al aire libre. Pues no me cabe eso en la cabeza.

Actualmente tiene tutelas, demandas

Nosotros tenemos en este momento ese problema entutelado, está en segunda instancia. En primera instancia falló a favor de nosotros, estamos esperando el fallo de la segunda instancia, que eso se fue para el tribunal, estamos esperando el fallo de la segunda instancia para que, por favor, el gobernador del Quindío lo ejecute.

Coliseo del barrio La Patria en abandono total

Julián Ramírez líder comunal, lo más terrible de todo es que se llenó de invasiones, la gobernación del Quindío sabiendo que lotes de ellos nunca van a nosotros como comunidad y con la ayuda de la administración municipal, nos ha tocado deshierbar el Coliseo, nos toca estar pendientes de que no invadan el terreno, Es, eso está en total abandono. La verdad, ellos no, ellos se han hecho los de la oreja mocha y no van y no van y no van y yo he ido a tocar puertas de ahí, no, no se ha podido.

Le hacemos un llamado al gobernador del Quindío que, por favor, vaya a La Patria, vaya y mire cómo está eso deteriorado. Yo sé que él lo puede hacer. Eso se puede hacer, es fácil, es si no cambiar la cubierta y se acabó el tema. Que no tenga voluntad diferente.

Una de las propuestas dejarlo al aire libre

El líder se negó enfáticamente y argumento “Eso el aire libre no sirve, Corre mucho peligro la comunidad. Ahí se benefician los adultos mayores, ahí se benefician los niños. se benefician las iglesias cristianas. ¿Cómo van a hacer eso al aire libre, Adrián? Es algo ilógico, es una solución que no eso no le cae en la cabeza si no la señora lo que está diciendo eso. No, no sé por qué lo dijo, pero la verdad eso tienen que revisarlo bien y ponerle una cubierta bien una cubierta redonda como la del Coliseo del Café o como la Coliseo de la Isabela y se acabó el tema ahí. Es fácil de hacer, estar más pendiente de las invasiones, estar pendientes del mantenimiento.