Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

08 jul 2026 Actualizado 16:10

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Armenia

Cinco proyectos para el Quindío que esperamos estén en la agenda del presidente electo: gobernador

El mandatario departamental Juan Miguel Galvis y lo que espera del nuevo gobierno del presidente Electo Abelardo de la Espriella

Juan Miguel Galvis, gobernador del Quindío

Juan Miguel Galvis, gobernador del Quindío

00:00:0003:06
Descargar

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Armenia
Añadir Caracol Radio en Google

Armenia

El gobernador del Quindío, Juan Miguel Galvis Bedoya, hizo un llamado al presidente electo, Abelardo de la Espriella, para que incluya en su agenda cinco proyectos estratégicos para el departamento

El mandatario solicitó el acompañamiento para consolidar el aeropuerto El Edén como una terminal moderna y competitiva, avanzar en proyectos de infraestructura vial que mejoren la conectividad del departamento y fortalecer la red hospitalaria para garantizar una atención de mayor calidad a los ciudadanos. Asimismo, pidió mantener el respaldo a las estrategias de seguridad mediante mayor inversión, tecnología y fortalecimiento de la Fuerza Pública.

Más información

Finalmente, Galvis Bedoya hizo un llamado para impulsar el turismo y el desarrollo económico como motores del crecimiento regional, promoviendo nuevos proyectos que permitan atraer inversión y generar empleo.

El gobernador del Quindío reiteró que está preparado para trabajar de manera articulada con el Gobierno Nacional y expresó su disposición de construir, sumar esfuerzos y hacer realidad las iniciativas que contribuirán al progreso del departamento y del país.

Adrián Trejos

Adrián Trejos

Coordinador del Servicio Informativo de Caracol Radio en Armenia, Quindío en los 1.150AM, desde el 2012,...

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir