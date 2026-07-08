Cinco proyectos para el Quindío que esperamos estén en la agenda del presidente electo: gobernador

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Armenia

El gobernador del Quindío, Juan Miguel Galvis Bedoya, hizo un llamado al presidente electo, Abelardo de la Espriella, para que incluya en su agenda cinco proyectos estratégicos para el departamento

El mandatario solicitó el acompañamiento para consolidar el aeropuerto El Edén como una terminal moderna y competitiva, avanzar en proyectos de infraestructura vial que mejoren la conectividad del departamento y fortalecer la red hospitalaria para garantizar una atención de mayor calidad a los ciudadanos. Asimismo, pidió mantener el respaldo a las estrategias de seguridad mediante mayor inversión, tecnología y fortalecimiento de la Fuerza Pública.

Finalmente, Galvis Bedoya hizo un llamado para impulsar el turismo y el desarrollo económico como motores del crecimiento regional, promoviendo nuevos proyectos que permitan atraer inversión y generar empleo.

El gobernador del Quindío reiteró que está preparado para trabajar de manera articulada con el Gobierno Nacional y expresó su disposición de construir, sumar esfuerzos y hacer realidad las iniciativas que contribuirán al progreso del departamento y del país.