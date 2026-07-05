¿Qué expectativas tiene el alcalde de Armenia con el presidente electo Abelardo de la Espriella?

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Armenia

El alcalde de Armenia evidenció que son altas las expectativas con el nuevo Gobierno Nacional, las dobles calzadas entre los proyectos de mayor relevancia

El mandatario local James Padilla dijo que desde Asocapitales han entablado conversaciones ante la elección del nuevo gobierno nacional para lograr una ruta de trabajo articulado.

Manifestó que conocen de primera mano que habrá un recorrido del presidente electo, Abelardo de la Espriella a las diferentes regiones del país por lo que espera en el marco de dicho proceso pueda socializar los proyectos más relevantes para la ciudad.

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Exaltó que entre los proyectos clave están las dobles calzadas como es Armenia- Calarcá, Armenia- Montenegro que apuntan al desarrollo de la región y también en materia de seguridad entendiendo que ha sido álgida la problemática por los homicidios derivados por el tráfico de estupefacientes.

Y agregó el mandatario “el tema de la planta de agua residual que es lo único que nos falta para completar todo lo que tiene que ver con el Psmv, con el plan de saneamiento y manejo de vertimientos, entre otras cosas”

Yo creo que tampoco se trata de saturar a un mandatario que viene a conocer, que viene a ver cuáles son las necesidades, pero sí hay temas claros importantes y específicos que le vamos a tocar.

Espera se pueda generar un trabajo articulado con el gobierno nacional para materializar en el menor tiempo los proyectos.