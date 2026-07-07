SuperSalud designó a Mauricio Molina como nuevo gerente interventor de Famisanar EPS

EPS Famisanar tendrá nuevos horarios en sus oficinas a partir del 20 de agosto

A pocas semanas de que termine el Gobierno del presidente , Gustavo Petro, el superintendente de Salud, Daniel Quintero, nombró a Mauricio Molina Álvarez como nuevo gerente interventor de Famisanar EPS.

Molina reemplaza a Germán Darío Gallo, cuya gestión estuvo marcada por denuncias y cuestionamientos relacionados con un presunto uso inadecuado de recursos durante el proceso de intervención de la EPS.

El relevo se produce cuando resta cerca de un mes para la finalización del actual Gobierno nacional, en momentos en que Famisanar continúa bajo intervención forzosa administrativa de la Superintendencia Nacional de Salud.

La medida ha sido prorrogada en varias oportunidades con el argumento de estabilizar la situación financiera de la entidad y garantizar la prestación de los servicios de salud a sus afiliados.

La llegada de Mauricio Molina Álvarez también genera atención por su cercanía con el superintendente Daniel Quintero, quien tomó la decisión del relevo en la etapa final del gobierno.

El cambio de gerente ocurre en un momento clave para la EPS, que continúa enfrentando retos financieros y operativos mientras permanece bajo la vigilancia e intervención de la Supersalud.

¿Quién es Mauricio Molina Álvarez, el nuevo gerente interventor de Famisanar?

Mauricio Molina Álvarez es médico cirujano radicado en Bogotá y cuenta con una trayectoria en la administración del sector salud, especialmente en EPS y entidades prestadoras de servicios.

En su perfil profesional se describe como un médico comprometido con la vocación de servicio, el respeto por la vida y la dignidad humana, con experiencia en la toma de decisiones en los ámbitos científico, social y administrativo.

En su trayectoria ha ocupado cargos como: