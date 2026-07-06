Supersalud denuncia ante Fiscalía presunta obstrucción en auditoría a recursos de salud en Medellín

La Superintendencia Nacional de Salud informó que presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación por presuntos hechos de violencia contra servidor público y obstrucción durante una auditoría que adelanta a las secretarías de Salud de la Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia.

El proceso de auditoría, según explicó la entidad, busca revisar la gestión del sector salud y el manejo de los recursos públicos en el departamento, luego de denuncias sobre posibles irregularidades.

Para esta revisión fueron desplegados 13 auditores encargados de verificar información administrativa y financiera relacionada con el sistema de salud en el territorio.

Sin embargo, en medio del procedimiento, la Supersalud aseguró que su equipo habría enfrentado maltratos por parte de funcionarios de la Alcaldía de Medellín. La entidad mencionó específicamente al alcalde Federico Gutiérrez y a la subsecretaria jurídica Liliana Correa.

Ante esta situación, la Superintendencia indicó que además de informar lo ocurrido a la Procuraduría General de la Nación, radicó una denuncia penal ante la Fiscalía para que se investiguen los hechos señalados.

El caso se da en medio de las revisiones que adelanta la Supersalud a entidades territoriales sobre la administración y vigilancia de los recursos destinados a la atención en salud.

Por ahora, las autoridades competentes deberán evaluar la denuncia presentada, mientras continúa la auditoría en Antioquia y Medellín.