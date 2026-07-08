Supersalud defiende contrato de $3.790 millones para tiquetes: así se utilizan estos recursos

La Superintendencia Nacional de Salud salió a responder por un millonario contrato de tiquetes aéreos, luego de que se pusiera bajo la lupa el uso de estos recursos en medio de la crisis que enfrenta el sistema de salud.

La discusión se originó tras una denuncia del concejal de Medellín Santiago Perdomo, del movimiento Creemos, quien cuestionó la contratación de tiquetes nacionales e internacionales para funcionarios y colaboradores de la entidad durante el segundo semestre de 2026.

El concejal señaló que un gasto de este tipo no debería ser una prioridad en un momento en el que pacientes de diferentes regiones del país reportan dificultades para acceder a medicamentos, citas médicas y procedimientos.

Según los señalamientos realizados por Perdomo, dentro del contrato se contemplan recursos destinados al despacho del superintendente Daniel Quintero y a la Oficina Asesora de Comunicaciones Estratégicas e Imagen, lo que generó dudas sobre el propósito de algunos desplazamientos.

De acuerdo con la denuncia, cerca de $194 millones estarían relacionados con viajes del despacho del superintendente y su equipo de comunicaciones.

¿Cómo se distribuirán los recursos del contrato de tiquetes de la Supersalud?

Ante las críticas, la Supersalud negó que la contratación esté dirigida exclusivamente a los viajes de Quintero y aseguró que corresponde a un proceso que realiza cada año para garantizar la presencia de la entidad en las regiones.

La Superintendencia explicó que el contrato No. 480 de 2026 tiene un valor inicial de $3.790 millones y es utilizado para los desplazamientos de equipos encargados de realizar visitas de inspección, auditorías, acciones de vigilancia, atención a usuarios y otras labores relacionadas con el control al sistema de salud.

Según la entidad, únicamente $54,5 millones, equivalentes al 1,4 % del total contratado, corresponden a la asignación prevista para desplazamientos del despacho del superintendente durante lo que resta de 2026.

La Supersalud indicó que el 98,6 % restante de los recursos financia los viajes de funcionarios y equipos técnicos encargados de las labores de inspección y vigilancia en diferentes departamentos del país.

Además, explicó que la contratación se adelantó mediante un proceso de selección abreviada por subasta inversa electrónica a través de SECOP II, plataforma pública en la que las entidades del Estado registran y gestionan sus procesos de contratación, permitiendo consultar información sobre los participantes, las ofertas y la adjudicación.

Según la Supersalud, en este caso fue seleccionada la propuesta que presentó el menor valor para la entidad. Además, defendió que este contrato es necesario para que sus equipos puedan desplazarse a los territorios y hacer seguimiento al sistema de salud.

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