SuperSalud elimina restricciones de profesión para ocupar cargos en el despacho de Daniel Quintero

SALUD

A través de una resolución, la Superintendencia Nacional de Salud modificó su Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales y amplió los requisitos de formación académica para cuatro cargos asesores adscritos al despacho del Superintendente, Daniel Quintero.

Esta determinación, básicamente permitirá que profesionales de cualquier disciplina puedan aspirar a estos empleos.

En concreto, la medida determinó que los perfiles 0039, 0040, 0041 y 0043 podrán acreditar su formación académica con títulos pertenecientes a cualquier Núcleo Básico del Conocimiento (NBC) reconocido por el Ministerio de Educación a través del Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (SNIES).

La resolución señala expresamente que el cambio busca “ampliar el requisito de formación académica” para estos empleos, “permitiendo su acreditación en cualquier Núcleo Básico del Conocimiento (NBC)”.

¿Qué exigía la Supersalud antes?

Hasta ahora, los cargos tenían requisitos académicos específicos definidos en el Manual de Funciones adoptado en 2021.

Por ejemplo, en el caso del perfil 0039, correspondiente al cargo de Asesor Código 1020 Grado 18, uno de los más altos del nivel asesor, únicamente podían aspirar profesionales de Administración, Contaduría Pública, Economía, Ingeniería Administrativa e Ingeniería Industrial.

¿Qué implica el cambio?

Con la modificación desaparecen las restricciones por profesión para estos cargos específicos. En adelante, profesionales de cualquier área del conocimiento podrán cumplir el requisito académico exigido, siempre que acrediten los demás requisitos contemplados para cada empleo, como experiencia profesional y formación de posgrado.

Esto significa que carreras que anteriormente no tenían acceso a estos cargos, como Arquitectura, Diseño Industrial, Artes, Filosofía, Historia, Lenguas Modernas, Física, Biología, Geología, Matemáticas puras o Antropología, entre muchas otras, podrían ser consideradas para ocupar posiciones asesoras en el despacho del Superintendente.

Frente a este cambio, el senador del Centro Democrático, Andrés Forero, cuestionó la modificación, indicando que en la última resolución se adicionó 9 cargos nuevos en plena crisis.