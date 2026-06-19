Presidente Petro respalda a Daniel Quintero y aseguró que las EPS están acaparando medicamentos

El presidente Gustavo Petro y la bancada del Pacto Histórico rechazaron el fallo de la Procuraduría contra Daniel Quintero.

El superintendente de salud Daniel Quintero aseguró a través de redes sociales que las quejas en el sector han bajado, pero que aún persisten las fallas en la entrega de medicamentos.

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“Cerca de un 22% han bajado las quejas por medicinas desde que llegamos. Hoy emitimos medida cautelar contra Medic Colombia por fallas no justificadas en la entrega de medicamentos”, dijo.

Acto seguido, el presidente de la República Gustavo Petro apoyó lo dicho por Quintero y agregó que hay acaparamiento de medicamentos en bodegas de las EPS.

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“A través de la revisión de bodegas de empresas de medicamentos y EPS de la superintendencia de salud y la Policía Nacional, hemos encontrado más de 6 millones de unidades de medicamentos acaparados”, dijo el mandatario.

Petro también aseguró que “las PQRs, quejas ciudadanas, han disminuido el 22 %”.