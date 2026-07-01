Interventor EPS Famisanar fue requerido por la Policía tras desacato de tutela por insumos médicos

EPS Famisanar tendrá nuevos horarios en sus oficinas a partir del 20 de agosto

La EPS Famisanar confirmó que su gerente interventor, Germán Darío Gallo, fue requerido por la Policía Nacional en el marco de un incidente de desacato relacionado con una acción de tutela presentada por un paciente que denunciaba la falta de entrega de insumos médicos ordenados para su tratamiento.

Según explicó la entidad, la situación se originó durante el trámite ordinario de la acción judicial y aseguró que atendió de manera oportuna los requerimientos derivados del proceso.

La EPS indicó que cumplió con la decisión judicial y que la situación que dio origen al incidente fue superada, garantizando así la protección del derecho fundamental a la salud del usuario.

A través de un comunicado, Famisanar señaló que reitera su compromiso con el cumplimiento de las decisiones de las autoridades judiciales y con la garantía del acceso oportuno a los servicios de salud de sus afiliados, actuando dentro del marco constitucional y legal.

La entidad agregó que continuará fortaleciendo sus procesos con el fin de brindar una atención integral, oportuna y de calidad a todos sus usuarios.